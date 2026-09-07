Muffins de banana y avena: la receta fácil para tener listos durante toda la semana

Los muffins de banana y avena son una alternativa práctica para preparar con anticipación y resolver el desayuno o la merienda durante varios días. Son fáciles de hacer, llevan ingredientes sencillos y permiten aprovechar esas bananas maduras que quedaron en la frutera.

Ingredientes

2 bananas maduras

2 huevos

1 taza y ½ de avena

½ taza de leche

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de canela

2 cucharadas de nueces picadas, opcional

Chips de chocolate, opcional

Cómo hacer muffins de banana y avena

1. Preparar las bananas

Colocá las bananas maduras en un bowl y pisalas con un tenedor hasta obtener un puré.

2. Incorporar los ingredientes

Agregá los huevos, la leche, la miel y la esencia de vainilla. Mezclá bien.

Sumá la avena, el polvo de hornear y la canela. Revolvé hasta conseguir una preparación uniforme.

Si querés, incorporá nueces picadas o chips de chocolate.

3. Distribuir en los moldes

Repartí la preparación en moldes para muffins previamente enmantecados o con pirotines. No los llenes hasta el borde, ya que crecerán durante la cocción.

4. Hornear

Cociná en un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos.

Para comprobar que están listos, insertá un palillo en el centro de uno de los muffins. Si sale limpio, ya podés retirarlos.

5. Dejar enfriar

Esperá unos minutos antes de desmoldarlos y dejalos enfriar completamente sobre una rejilla.

Cómo conservarlos

Una vez fríos, guardalos en un recipiente hermético. De esta manera podés tener una tanda preparada para resolver varias meriendas o desayunos.

También se pueden congelar individualmente y retirar uno por vez cuando sea necesario.

Cuanto más maduras estén las bananas, más dulce y aromática quedará la preparación. Por eso, esta receta es una buena manera de aprovechar las frutas que ya están demasiado blandas para comer solas y convertirlas en unos muffins caseros y fáciles.