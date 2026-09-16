Donald Trump y Andy Burnham podrían reunirse en Nueva York en medio del conflicto por Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, podrían reunirse por primera vez la próxima semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro todavía no fue confirmado oficialmente y se produciría en medio de las diferencias por la soberanía de las Islas Malvinas.

Según publicaron The Times, The Guardian y Daily Mail, la cuestión del archipiélago podría formar parte de la agenda, junto con la guerra con Irán, Ucrania y la regulación de la inteligencia artificial. Trump y Burnham ya mantuvieron al menos dos conversaciones telefónicas. La última fue el lunes pasado y estuvo centrada en Ucrania y cuestiones económicas.

Malvinas, petróleo y las diferencias entre Trump y Burnham

A la Asamblea General de la ONU también viajará el presidente Javier Milei. La delegación argentina no descarta que mantenga un encuentro con Trump para abordar el reclamo histórico por las Malvinas. En las últimas semanas, el mandatario estadounidense dejó señales de que no respaldaría al Reino Unido en la disputa por la soberanía.

La posición de Trump fue vinculada a la decisión de Londres de no participar en la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán. Esta semana, además, el presidente estadounidense calificó a Burnham como “un tipo muy simpático”, aunque aclaró que lo veía “del lado liberal”.

Trump también generó una reacción del Gobierno británico al mostrarse favorable a una eventual unificación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Londres rechazó esa posibilidad en las condiciones actuales y sostuvo que todavía no existe el respaldo popular necesario para convocar un referéndum bajo el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

En Casa Rosada, esa postura fue interpretada como un argumento favorable para la posición argentina sobre las Malvinas. El Gobierno de Milei también mantiene la presión sobre las empresas vinculadas con Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Sea Lion y las sanciones argentinas contra empresas petroleras

El yacimiento Sea Lion es impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El Gobierno de Milei lo calificó como “un peligro claro e inmediato” para los intereses argentinos y sostiene que la actividad hidrocarburífera se desarrolla sobre un territorio cuya soberanía reclama el país.

La Cancillería argentina también cuestionó una guía del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico que promueve negocios con las Islas Malvinas.

Las medidas argentinas alcanzaron a empresas vinculadas con el proyecto. Halliburton y Baker Hughes, entre las principales compañías de servicios petroleros del mundo, descartaron participar de Sea Lion, una decisión atribuida al riesgo de quedar excluidas del mercado argentino, incluido Vaca Muerta.

Según la información difundida por la Cancillería, se enviaron cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas de 30 países, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales contra 10 compañías y sus directivos.

Las diferencias entre Londres y Washington también alcanzan a la política tecnológica. Funcionarios estadounidenses cuestionaron en privado la legislación británica sobre seguridad en internet y una eventual prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años. Trump, además, rechazó la necesidad de mayores salvaguardas para la inteligencia artificial.

En ese escenario, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, destacó la coincidencia entre Milei y Trump sobre la regulación tecnológica. También resaltó la adhesión argentina a Pax Silica, una iniciativa para desarrollar infraestructura tecnológica entre países considerados socios de confianza.

Con información de Infobae