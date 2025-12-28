Horóscopo Chino: predicciones para este domingo 28 de diciembre de 2025

Horóscopo Chino hoy. El 2025 entra en su cuenta regresiva final. Este domingo 28 de diciembre 2025 se presenta bajo una atmósfera de profunda introspección mística. Mientras el mundo exterior se prepara para los festejos, el calendario oriental nos invita a una pausa estratégica.

La Serpiente de Madera, regente de este ciclo del Horóscopo Chino, nos otorga hoy una última dosis de su sabiduría para discernir qué capítulos de nuestra vida merecen un punto final y cuáles están listos para una nueva página.

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para este domingo 28 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El domingo te invita a la desconexión digital. Los astros sugieren que el exceso de información está nublando tu intuición. Tu misión: escuchá el silencio; en él encontrarás la respuesta a esa duda financiera que te persigue.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Sentirás una gratificante sensación de solidez. Es un día ideal para compartir con los pilares de tu vida: la familia o los amigos de siempre. Un consejo de una persona mayor será la pieza que faltaba en tu rompecabezas emocional.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tu espíritu aventurero se activa incluso en el descanso. Podrías recibir una invitación para un viaje o proyecto en el extranjero. No respondas de inmediato; dejá que el misterio del destino madure la propuesta durante la noche.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Día de sanación. Si hubo tensiones en las fiestas, este domingo la energía fluye para el perdón. Tu hogar será tu santuario; decorarlo con flores blancas atraerá la paz necesaria para el nuevo año.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La energía del Dragón se vuelve reflexiva. Sentirás la necesidad de evaluar tus logros profesionales. Los astros indican que estás a un paso de un gran salto; aprovechá hoy para visualizarlo con lujo de detalles.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

En este último domingo bajo tu regencia absoluta, la claridad es total. Alguien de tu entorno mostrará su verdadera cara. No te asustes, es el universo limpiando tu camino para lo que vendrá en 2026.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es tiempo de frenar el galope. Tu cuerpo te pide descanso real. Evitá los compromisos sociales agotadores y priorizá el sueño. En el plano afectivo, una mirada dirá más que mil palabras.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Tu empatía estará potenciada. Serás el refugio de alguien que necesita ser escuchado. No te cargues con problemas ajenos, simplemente acompañá desde el afecto. La noche promete una sorpresa romántica.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El ingenio del Mono te permitirá resolver un asunto doméstico que parecía complejo. Es un buen momento para planificar tus finanzas de enero. La suerte está de tu lado en pequeños juegos de azar.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Brillarás por tu elegancia y buen juicio. Si tenés una reunión este domingo, tu opinión será la más valorada. Mantené la autoridad pero con ese toque jovial que te caracteriza; abrirás puertas importantes.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La lealtad hacia tus sueños es el tema del día. No permitas que opiniones externas te desvíen de tu propósito para el próximo año. Un encuentro con una mascota o en la naturaleza te devolverá la calma.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)