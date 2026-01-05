Celebra el Día de Reyes con esta receta de Rosca sin TACC: ¡deliciosa y apta para todos!

ESCUCHÁ RN RADIO
Lista de Ingredientes

Manteca: 100 gramos

Azúcar: 150 gramos

Huevos: 3 unidades

Ralladura: de 1 naranja

Almidón de maíz: 100 cc

Fécula de mandioca: 100 gramos

Harina de arroz: 50 gramos

Leche en polvo: 50 gramos

Sal: 1 pizca

Goma xántica: 5 gramos

Levadura seca: 10 gramos

Leche: 50 cc

Cada 6 de enero, en miles de hogares se repite el ritual de cortar la Rosca de Reyes y celebrar el final de las fiestas. Pero para muchas personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, participar de esa tradición puede ser un desafío. Con algunos recaudos y una receta simple, es posible preparar en casa una rosca sin TACC, esponjosa y llena de sabor, apta para todos.

Cómo hacer rosca de reyes sin TACC

  • Activar la levadura: En un bol, mezclar la leche tibia, una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

  • Formar la masa: En otro recipiente, colocar las harinas, la goma xántica, el resto del azúcar, la sal, los huevos, la manteca, la leche en polvo, la ralladura y la esencia. Agregar la levadura activada y unir todo hasta formar una masa suave.

  • Leudar: Tapar y dejar reposar en un lugar templado durante 40 minutos.

  • Dar forma a la rosca: Colocar la masa sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Formar un aro y dejar un hueco en el centro.

  • Segundo leudado: Cubrir y dejar reposar otros 30 minutos.

  • Decorar: Cubrir con hilos de crema pastelera y frutas.

  • Hornear: Llevar a horno medio (180°C) por unos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

  • Enfriar y terminar: Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cómo hacer la crema pastelera para esta receta de rosca de reyes sin gluten?

Para la crema pastelera de esta receta de rosca sin harina, vas a necesitar estos ingredientes:

  • 2 yemas
  • 2 cucharadas de almidón de maíz
  • 250 cc de leche
  • 75 g de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Ahora, con ellos, debes:

  • Integrá las yemas con el almidón de maíz.
  • Aparte, calentá la leche con el azúcar. Una vez que esta preparación esté tibia, volcar una parte sobre las yemas, posteriormente el resto.
  • Llevá todo a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que espese.
  • Antes de apagar el fuego, incorporá el extracto de vainilla.

