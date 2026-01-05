Celebra el Día de Reyes con esta receta de Rosca sin TACC: ¡deliciosa y apta para todos!

Lista de Ingredientes Manteca: 100 gramos Azúcar: 150 gramos Huevos: 3 unidades Ralladura: de 1 naranja Almidón de maíz: 100 cc Fécula de mandioca: 100 gramos Harina de arroz: 50 gramos Leche en polvo: 50 gramos Sal: 1 pizca Goma xántica: 5 gramos Levadura seca: 10 gramos Leche: 50 cc

Cada 6 de enero, en miles de hogares se repite el ritual de cortar la Rosca de Reyes y celebrar el final de las fiestas. Pero para muchas personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, participar de esa tradición puede ser un desafío. Con algunos recaudos y una receta simple, es posible preparar en casa una rosca sin TACC, esponjosa y llena de sabor, apta para todos.

Cómo hacer rosca de reyes sin TACC

Activar la levadura: En un bol, mezclar la leche tibia, una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Formar la masa: En otro recipiente, colocar las harinas, la goma xántica, el resto del azúcar, la sal, los huevos, la manteca, la leche en polvo, la ralladura y la esencia. Agregar la levadura activada y unir todo hasta formar una masa suave.

Leudar: Tapar y dejar reposar en un lugar templado durante 40 minutos.

Dar forma a la rosca: Colocar la masa sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Formar un aro y dejar un hueco en el centro.

Segundo leudado: Cubrir y dejar reposar otros 30 minutos.

Decorar: Cubrir con hilos de crema pastelera y frutas.

Hornear: Llevar a horno medio (180°C) por unos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

Enfriar y terminar: Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cómo hacer la crema pastelera para esta receta de rosca de reyes sin gluten?

Para la crema pastelera de esta receta de rosca sin harina, vas a necesitar estos ingredientes:

2 yemas

2 cucharadas de almidón de maíz

250 cc de leche

75 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ahora, con ellos, debes: