Con la llegada de diciembre, la cuenta regresiva para el comienzo del verano entra en su etapa final. El próximo solsticio de verano 2026 marcará el inicio astronómico de la estación más calurosa del año y dará lugar a la jornada con mayor cantidad de horas de luz solar en Argentina.

Este fenómeno se produce una vez al año en el hemisferio sur y está relacionado con la inclinación del eje terrestre y el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol.

Cuándo es el solsticio de verano 2026 en Argentina

Según los cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos y el calendario astronómico de Time and Date, el solsticio de verano tendrá lugar el lunes 21 de diciembre de 2026, a las 17.50, hora argentina.

En ese momento, el Sol alcanzará su posición más austral respecto del ecuador celeste y sus rayos incidirán perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio.

Mientras Argentina y el resto del hemisferio sur recibirán el verano, en el hemisferio norte comenzará el invierno.

Por qué el 21 de diciembre será el día más largo del año

La Tierra posee una inclinación sobre su eje de aproximadamente 23,4 grados. Durante el solsticio de diciembre, el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol.

Esta situación permite disfrutar de más horas de luz natural y de la noche más corta del año.

A partir de esa fecha, los días comenzarán a acortarse progresivamente, aunque las temperaturas elevadas continuarán durante los meses siguientes.

Por qué la Patagonia tendrá más horas de luz durante el solsticio

Una de las particularidades de este acontecimiento astronómico es que la duración de la luz solar aumenta a medida que nos alejamos del ecuador hacia el sur.

Por este motivo, localidades de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán jornadas más extensas que las provincias del norte argentino.

En ciudades como Ushuaia, la luz natural podrá superar las 17 horas, una característica que permite aprovechar buena parte de la tarde y las primeras horas de la noche para realizar actividades al aire libre.

Cuándo termina el verano 2026-2027 en Argentina

El verano astronómico se extenderá hasta el sábado 20 de marzo de 2027, cuando se produzca el equinoccio que dará inicio al otoño.

Cabe destacar que el verano meteorológico, utilizado por los especialistas en climatología, comienza el 1 de diciembre y comprende los meses de diciembre, enero y febrero.