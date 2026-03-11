Sin trigo y sin lácteos: la receta fácil de panqueques saludables que se volvió viral

Los panqueques son una de las preparaciones más versátiles de la cocina. Se pueden hacer dulces o salados, para el desayuno, el almuerzo o incluso una cena rápida. Sin embargo, muchas recetas tradicionales incluyen harina de trigo y lácteos, ingredientes que algunas personas prefieren evitar.

Por eso, en redes sociales comenzó a viralizarse una receta simple de panqueques sin trigo y sin lácteos, que se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos. La propuesta utiliza harina de avena y huevos como base, lo que permite lograr una masa liviana y fácil de cocinar.

Cómo hacer panqueques sin harina de trigo

La masa de esta receta es muy sencilla y se puede adaptar tanto a preparaciones dulces como saladas.

Ingredientes

2 huevos

2 cucharadas de harina de avena

Especias o condimentos a gusto

Un chorrito de agua (opcional)

Preparación

En un bowl, romper los huevos y agregar la harina de avena. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Incorporar los condimentos o especias que prefieras. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar con unas gotas de aceite. Verter una pequeña cantidad de masa y extenderla para formar una capa fina, como un panqueque clásico. Cocinar durante unos minutos y dar vuelta cuando esté dorado.

Una opción de relleno con pollo y queso

Para convertir estos panqueques en un plato más completo, se puede preparar un relleno simple con pollo y vegetales.

Ingredientes para el relleno

1/2 taza de pollo desmenuzado

1 cucharada de cebolla picada

1/2 diente de ajo

1/2 tomate picado

1 cucharada de requesón o queso crema

Condimentos a gusto

2 fetas de mozzarella

Cómo prepararlo

Colocar en un bowl el pollo desmenuzado, la cebolla, el ajo y los condimentos. Calentar en el microondas durante unos cinco minutos. Agregar el requesón o queso crema y mezclar bien. Rellenar los panqueques con la preparación. Colocarlos en una fuente apta para horno, sumar salsa de tomate opcional y mozzarella por encima. Llevar a la airfryer durante unos cinco minutos o hasta que el queso se derrita.

El resultado es una preparación liviana, nutritiva y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o preparar una comida rápida en casa.