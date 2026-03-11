Sin trigo y sin lácteos: la receta fácil de panqueques saludables que se volvió viral
Los panqueques son una de las preparaciones más versátiles de la cocina. Se pueden hacer dulces o salados, para el desayuno, el almuerzo o incluso una cena rápida. Sin embargo, muchas recetas tradicionales incluyen harina de trigo y lácteos, ingredientes que algunas personas prefieren evitar.
Por eso, en redes sociales comenzó a viralizarse una receta simple de panqueques sin trigo y sin lácteos, que se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos. La propuesta utiliza harina de avena y huevos como base, lo que permite lograr una masa liviana y fácil de cocinar.
Cómo hacer panqueques sin harina de trigo
La masa de esta receta es muy sencilla y se puede adaptar tanto a preparaciones dulces como saladas.
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 cucharadas de harina de avena
- Especias o condimentos a gusto
- Un chorrito de agua (opcional)
Preparación
- En un bowl, romper los huevos y agregar la harina de avena.
- Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.
- Incorporar los condimentos o especias que prefieras.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar con unas gotas de aceite.
- Verter una pequeña cantidad de masa y extenderla para formar una capa fina, como un panqueque clásico.
- Cocinar durante unos minutos y dar vuelta cuando esté dorado.
Una opción de relleno con pollo y queso
Para convertir estos panqueques en un plato más completo, se puede preparar un relleno simple con pollo y vegetales.
Ingredientes para el relleno
- 1/2 taza de pollo desmenuzado
- 1 cucharada de cebolla picada
- 1/2 diente de ajo
- 1/2 tomate picado
- 1 cucharada de requesón o queso crema
- Condimentos a gusto
- 2 fetas de mozzarella
Cómo prepararlo
- Colocar en un bowl el pollo desmenuzado, la cebolla, el ajo y los condimentos.
- Calentar en el microondas durante unos cinco minutos.
- Agregar el requesón o queso crema y mezclar bien.
- Rellenar los panqueques con la preparación.
- Colocarlos en una fuente apta para horno, sumar salsa de tomate opcional y mozzarella por encima.
- Llevar a la airfryer durante unos cinco minutos o hasta que el queso se derrita.
El resultado es una preparación liviana, nutritiva y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o preparar una comida rápida en casa.
