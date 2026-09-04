Cómo cocinar pechuga de pollo sin que quede seca: el truco fácil para que salga jugosa

Cómo cocinar pechuga de pollo para que quede jugosa y sabrosa. Foto ilustrativa.

La pechuga de pollo es una de las carnes más elegidas para resolver una comida rápida, pero también una de las que más fácilmente puede quedar seca, dura y sin sabor.

Cocinarla durante demasiado tiempo, utilizar un fuego excesivamente alto o llevarla directamente a la sartén sin preparar previamente la carne son algunos de los errores más comunes.

Con unos pocos trucos es posible conseguir una pechuga dorada por fuera, jugosa por dentro y mucho más sabrosa.

El truco para que la pechuga quede jugosa

Uno de los primeros pasos es conseguir que la pechuga tenga un grosor parejo. Si una parte es muy gruesa y otra muy fina, la zona delgada se cocinará mucho antes y terminará seca.

Se puede abrir la pechuga tipo mariposa o cubrirla con papel film y golpearla suavemente con un palo de amasar o una espátula hasta emparejar el grosor.

Antes de cocinarla, condimentarla con sal, pimienta, pimentón y las hierbas preferidas. También se puede dejar reposar durante unos minutos con un poco de aceite de oliva y jugo de limón.

Cómo cocinarla en sartén

Calentar una sartén a fuego medio-alto y agregar un chorrito de aceite.

Cuando la sartén esté caliente, colocar la pechuga y cocinarla sin moverla constantemente. Dejar que se dore durante unos 4 o 5 minutos y luego darle la vuelta.

Bajar ligeramente el fuego y continuar la cocción hasta que el centro esté completamente cocido.

El tiempo exacto dependerá del grosor de la pechuga. Para mayor seguridad, el centro debe alcanzar 74 °C.

Un punto importante: no hay que cocinarla de más. Cuando la carne ya está cocida, retirarla inmediatamente del fuego.

El último paso que muchos olvidan

Una vez retirada la pechuga de la sartén, hay que dejarla reposar entre 5 y 10 minutos antes de cortarla.

Este pequeño descanso ayuda a conservar los jugos en el interior de la carne. Si se corta inmediatamente, buena parte de esos jugos puede terminar sobre el plato y la pechuga quedará más seca.

Más sabor con un simple toque

Para terminar, se puede agregar sobre la pechuga un poco de jugo de limón, perejil fresco, ajo dorado o una cucharada de manteca mientras todavía está caliente.

También se puede preparar una salsa rápida de limón, mostaza o yogur para acompañarla.

El resultado es una pechuga de pollo tierna, jugosa y dorada, muy lejos de esa carne seca que muchas veces termina convirtiendo una comida sencilla en un plato poco atractivo.