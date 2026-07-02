Donald Trump ganó US$1400 millones con criptomonedas desde que regresó a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump obtuvo casi 1.400 millones de dólares de sus negocios de criptomonedas el año pasado, según muestra un documento federal publicado el martes, consolidando ganancias mientras sus inversionistas sufrían pérdidas.

Las nuevas empresas apenas eran startups cuando el mandatario prestó juramento, pero ya han superado en ingresos a gran parte de su vasto portafolio inmobiliario, que tardó décadas en acumular. Impulsaron su ascenso inversionistas multimillonarios y la propia decisión de Trump de frenar una ofensiva federal contra el sector.

Los negocios de criptomonedas de Donald Trump

El mandatario recibió más de 500 millones de dólares de su empresa World Liberty Financial por vender nuevos productos de criptomonedas, incluidos “tokens de gobernanza”, de acuerdo con el informe anual de divulgación obligatorio ante la Oficina de Ética Gubernamental. En el documento también se muestra que otro negocio de criptomonedas, CIC Digital LLC, ingresó más de 600 millones de dólares por la venta de monedas tipo “meme” de recuerdo estampadas con su rostro.

El valor de los tokens y de las monedas se ha desplomado desde las ventas.

Trump también obtuvo millones de dólares el año pasado por vender Biblias, zapatillas deportivas y otros artículos pequeños con la marca Trump, en otro movimiento sin precedentes para la presidencia. Solo la venta de relojes con la marca Trump generó 4,7 millones de dólares.

El formulario de divulgación, de 927 páginas, ofrece un retrato del enorme crecimiento de la riqueza del presidente desde que asumió el cargo en enero pasado, a través de una red de intereses empresariales, muchos de los cuales se han beneficiado de decisiones de política de su propio gobierno. Trump ha insistido en que sus hijos dirigen sus finanzas, pero el arreglo rechaza las protecciones contra conflictos de interés que sus predecesores recientes en el cargo habían establecido.

Desde Reuters, también se reportó que para 2025, el presidente también declaró ingresos superiores a 80 millones de dólares procedentes de acuerdos con diversas empresas de medios de comunicación y 52 millones de dólares procedentes de la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros por parte de su empresa, impulsadas principalmente por acuerdos con socios de Medio Oriente.

Forbes calcula el patrimonio neto de Trump en 6.000 millones de dólares, frente a 2.300 millones en 2024.

El negocio de Donald Trump crece en el extranjero

El auge de las criptomonedas en relación con las propiedades de Trump es especialmente notable porque el republicano llegó por primera vez al cargo alardeando de sus triunfos inmobiliarios. También es llamativo porque ese negocio principal igualmente se disparó el año pasado.

Trump obtuvo decenas de millones de dólares en comisiones por una oleada de nuevos acuerdos de hoteles, complejos turísticos y condominios en el extranjero, lo que constituye la mayor expansión inmobiliaria en el siglo transcurrido desde que se fundó el negocio familiar.

Muchos de esos países negociaban con Estados Unidos sobre aranceles, ayuda militar y otros asuntos importantes mientras el negocio familiar cerraba los acuerdos.

Una propiedad en Emiratos Árabes Unidos generó 10,4 millones de dólares para el negocio de Trump el año pasado. Otra en Arabia Saudí, construida por un promotor inmobiliario cercano a la familia gobernante, envió 9 millones de dólares a la empresa del presidente. Y una en Bucarest, Rumania, y otra en Qatar le reportaron 5 millones de dólares cada una.

AP