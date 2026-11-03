Torta de ricota con naranja y limón: el secreto para que quede cremosa y con un sabor irresistible

Si te gustan las tortas caseras, suaves y con un toque fresco, esta torta cítrica de ricota puede convertirse en una de tus favoritas. La combinación de una masa mantecosa, un relleno cremoso y el sabor de la naranja y el limón consigue un equilibrio perfecto entre dulzura y frescura.

La receta fue compartida por Val Barral en el programa Qué Mañana!, de Canal 9, y tiene un detalle que la diferencia de la clásica torta de ricota: una capa de mermelada de naranja que intensifica el sabor cítrico y combina muy bien con la suavidad del queso.

Ingredientes para preparar una torta cítrica de ricota

Para la masa:

200 g de manteca.

150 g de azúcar.

2 huevos.

400 g de harina 0000.

15 g de polvo para hornear.

Ralladura de limón.

Esencia de vainilla, a gusto.

Una pizca de sal.

Para el relleno:

600 g de ricota.

200 g de queso crema.

150 g de azúcar.

5 claras de huevo.

Ralladura de limón.

300 g de mermelada de naranja.

Para terminar:

Huevo batido para pincelar la superficie.

Cómo hacer torta cítrica de ricota: el paso a paso

1. Preparar la masa. En un recipiente, batir la manteca con el azúcar y una pizca de sal hasta obtener una preparación cremosa y de color más claro.

2. Incorporar los ingredientes húmedos. Agregar los huevos, la ralladura de limón y unas gotas de esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.

3. Sumar los ingredientes secos. Incorporar la harina junto con el polvo para hornear. Unir hasta formar una masa suave, sin trabajarla demasiado. Envolverla en film y llevarla a la heladera para que descanse.

4. Preparar la base. Separar dos tercios de la masa y estirarlos hasta alcanzar aproximadamente 5 milímetros de espesor. Cubrir con ella un molde rectangular de 20 x 30 centímetros o una tartera redonda de 26 centímetros.

5. Hacer el relleno. Escurrir bien la ricota y mezclarla con el queso crema, el azúcar y la ralladura de limón. Incorporar las claras sin batir hasta conseguir una preparación homogénea.

6. Agregar el toque cítrico. Distribuir la mermelada de naranja sobre la base de masa. Luego, colocar encima la mezcla cremosa de ricota y alisar la superficie.

7. Cubrir la torta. Estirar el tercio de masa restante y utilizarlo como tapa. Sellar los bordes y pincelar toda la superficie con huevo batido.

8. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.

9. Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar a que la torta pierda temperatura antes de cortarla. Para conseguir porciones más prolijas, se puede refrigerar antes de servir.

Los secretos para que la torta de ricota quede cremosa y no se humedezca

Aunque se trata de una preparación sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Escurrir bien la ricota: permite eliminar el exceso de líquido y evita que la base quede demasiado húmeda.

permite eliminar el exceso de líquido y evita que la base quede demasiado húmeda. No amasar de más: trabajar la masa lo justo ayuda a conseguir una textura tierna.

trabajar la masa lo justo ayuda a conseguir una textura tierna. Usar ralladura fresca: aporta un aroma cítrico más intenso sin necesidad de agregar demasiado líquido.

aporta un aroma cítrico más intenso sin necesidad de agregar demasiado líquido. Respetar la temperatura del horno: una cocción moderada favorece que el relleno se cocine sin resecarse.

una cocción moderada favorece que el relleno se cocine sin resecarse. Dejar enfriar antes de cortar: ayuda a que la mezcla de ricota termine de afirmarse.

Una torta casera perfecta para acompañar el mate

La torta cítrica de ricota es una alternativa para quienes buscan una preparación casera con una textura diferente a la de los bizcochuelos tradicionales.

La mermelada de naranja aporta un contraste dulce y ligeramente ácido, mientras que el limón realza el sabor del relleno.

Se puede servir fría o a temperatura ambiente, acompañada de unos mates, un café o una taza de té.

El resultado es una torta de masa tierna, corazón cremoso y un delicado sabor cítrico, ideal para compartir en una merienda familiar.