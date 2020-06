"Tenemos un idiota en lugar de un presidente"

El entrenador de los San Antonio Spurs de la NBA, Gregg Popovich, arremetió contra el presidente Donald Trump por su respuesta ante las protestas por la muerte de George Floyd y reclamó cambios profundos para afrontar el racismo en Estados Unidos.

Popovich, feroz crítico de Trump desde hace años, dijo que la violencia policial y el racismo en Estados Unidos sentaron las bases de los disturbios que han ocurrido en algunas ciudades durante las manifestaciones contra el crimen de Floyd. "Lo que me llama la atención es que todos vemos esta violencia policial y el racismo y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia", dijo Popovich, uno de los entrenadores más reputados de la NBA, ganador de cinco campeonatos y ex entrenador de Emanuel Ginóbili en los Spurs.

La muerte de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, a raíz de una brutal detención hace una semana en Minneapolis (Minnesota) desató la mayor ola de manifestaciones de las últimas décadas en Estados Unidos.

En una intervención pública, posterior a las declaraciones de Popovich, Trump aseguró que restaurará el orden en Estados Unidos, amenazando con desplegar a militares si no cesan los actos violentos en las protestas. "Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir 'Las vidas de los negros importan'. No puede porque es más importante para él apaciguar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Al final, lo que tenemos es un idiota en lugar de un presidente", dijo Popovich. "Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar".