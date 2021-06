Terapias intensivas sin tregua: colapso sanitario y más muertes por covid-19

Mientras las terapias intensivas siguen trabajando al 100% de su capacidad y la ocupación de camas en salas comunes roza el 90%, la covid-19 avanza con un nivel de agresividad mayor y con índices de mortalidad que preocupan, ahora con víctimas cada vez más jóvenes.

Según la secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, Mercedes Iberó; actualmente la mortalidad en las salas de terapia intensiva ronda el 80%. A nivel provincial, se reportaron 103 fallecimientos por covid-19 en la semana epidemiológica del 6 al 12 de junio; de los cuales un 17% eran personas jóvenes de 30 a 49 años de edad. La semana anterior, del 30 de mayo al 5 de junio, habían sido 118 muertes en Río Negro.

Si bien, hubo una baja en la cantidad de casos nuevos confirmados durante la última semana, en esos siete días, se registraron cinco muertes por covid-19 de personas domiciliadas en Roca. Se trató esta vez de tres hombres de 70, 72 y 75 años y dos mujeres de 53 y 65 años.

“Hay claramente una tendencia a la baja del promedio de edad de pacientes”, dijo Patricia Vogl, intensivista de Roca, quien se desempeña en el hospital de Allen y el sanatorio Juan XXIII de Roca. Aseguró que en las salas de UTI de la región hay varias personas internadas que están en la franja entre 40 y 50 años y lo mismo sucede a nivel provincial. Hay casos de muerte súbita y las modalidades son más agresivas.

“Lamentablemente esto es así porque es la población que aún no está vacunada. Se nota que hay una incidencia en la vacunación de la población más añosa, porque no son los que están, en general, cursando las formas más graves de covid”, expresó. “Si bien la vacunación no excluye la posibilidad de tener la enfermedad, se ha visto y estamos viendo que son formas muchísimo más leves”, agregó.

En la guardia central del Hospital López Lima, la saturación del sistema se ve en el panorama diario: por lo general todos los boxes están llenos y los consultorios bloqueados por pacientes con covid y otros no covid, ocupando camas de observación, algunos postquirúrgicos.

“En el último mes venimos teniendo por lo menos un paciente intubado crítico por semana que espera cama en UTI unas horas y después pasa”, aseguró la médica de Emergencias, Marina Aravena, consultada por LA COMUNA. “Se ven pacientes de menor edad más complicados que el año pasado”, agregó.

Venimos teniendo en el último mes por lo menos un paciente intubado crítico por semana que espera cama de UTI (en la guardia)” Marina Aravena, médica de Emergencias hospital

“La única forma de detener esto es mantener y respetar todas las medidas de prevención”, había dicho la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó, en una recorrida por los hospitales del Alto Valle. Cuando los profesionales insisten en que “disminuir los casos es lo más importante”, lo dicen ante la relación que tienen las cifras de la mortalidad y la tangible tensión en el sistema de salud.

Más saturación: ¿Más mortalidad?

A nivel nacional; Elisa Estenssoro, médica intensivista y asesora del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, quien disertó el 11 de mayo en un curso organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reveló datos y un análisis sobre la epidemiología de covid-19 y la mortalidad.

A partir de un estudio realizado en 2020, en el que se analizó a 1.909 pacientes con respirador mecánico en 63 terapias intensivas del país, internados entre marzo y octubre, se concluyó que el aumento de la mortalidad guarda una relación con la situación de saturación del sistema de salud.

Se observó un “aumento paradójico de la mortalidad a lo largo de la pandemia, lo que posiblemente reflejó la tensión en el sistema de salud”, expresó Estenssoro.

“Hicimos un estudio de mortalidad y sorprendentemente lo que pasó es que la mortalidad fue aumentando con el devenir de la pandemia (…) Todos los estudios coinciden en que este aumento de la mortalidad tardía es un marcador justamente del estrés o colapso del sistema sanitario, particularmente en terapia intensiva”, explicó.

Aclaró que los “los pacientes que fallecieron más tardíamente no fallecieron porque estaban más graves sino posiblemente porque no fueron igualmente atendidos o asistidos como al principio cuando el sistema estaba lejos del estrés”, concluyó.

La encuesta muestra que de marzo a octubre de 2020, un 22% de esos pacientes analizados fueron intubados fuera de la UTI y eso fue más frecuente en los que fallecieron.

Según el estudio, la intubación fuera de terapia intensiva es un gran marcador de gravedad de pronóstico así como también lo es el mes de admisión del paciente, es decir, en qué momento de la pandemia se enfermó.

“Cuando el sistema está saturado la gente fallece más porque el sistema no está en condiciones de darles la mejor atención”, sumó Gastón Murias, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Británico de Buenos Aires en la conferencia de SATI. Allí radica la importancia de aplanar la curva de contagios y de los “esfuerzos que se han hecho y deberían seguir haciendo”, planteó.

Otros datos

El estudio de la SATI reveló que la tasa de mortalidad hospitalaria fue elevada alcanzando en ese periodo de la primera ola, el 57,6% de los pacientes ventilados.

Los determinantes de mortalidad principales fueron: las condiciones preexistentes (edad y comorbilidades), el deterioro fisiológico profundo, la intubación fuera de UTI y otros desencadenantes.

Por edad, la mortalidad fue mayor entre las personas de 50 a 80 años, aunque en los pacientes graves ventilados menores de 40 años, el 38% falleció. “Es una mortalidad altísima”, aseguró Estenssoro.

En cifras 80% de los pacientes internados en las terapias de Río Negro están falleciendo, según el Min. Salud. 37.000 dosis de la vacuna covid ya se aplicaron en Roca en unas 23 semanas desde el inicio de la campaña.

Sigue la tendencia a la baja de casos en Roca

La tendencia a la baja de casos la semana pasada continuó ya que se registraron 199 casos confirmados en esa semana epidemiológica, unos 90 menos que la anterior (287).

A su vez, se desaceleraron en la ciudad -y en la provincia- la razón y la incidencia, es decir, los valores con los cuales se puede cuantificar el nivel de transmisión del virus. En Roca, la razón pasó de 1,87 a 1,29 y la incidencia de 644 a 633. Aún así, en ambas categorías la ciudad sigue manteniendo un status de “alto riesgo epidemiológico”.

Hubo un pico de consultas en la última semana de mayo, con aumento del 25%. Luego se estabilizó en 100 diarias, con una tendencia a disminuir” Daniel León, jefe Consultorio Respiratorio Hospital

Hasta ahora el pico de casos acumulados por semana en Roca en la segunda ola fue de 385 positivos en el mes de mayo y el año pasado, en la primera, de 444.