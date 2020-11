The Crown: los personajes según pasa el tiempo

Para los televidentes, “The Crown’’ ofrece un vistazo a la vida de la familia real en tiempos modernos, o al menos una dramatización cautivadora. Para el elenco, representa un trabajo temporal en una serie de Netflix que se va desarrollando a lo largo de décadas.



Claire Foy interpretó a la joven reina Isabel II de Inglaterra las primeras dos temporadas, y Olivia Colman asumió el papel para sus años intermedios la temporada pasada y en los 10 nuevos episodios que se estrenan hoy. Imelda Staunton ascendió al trono para los dos capítulos finales.

Cuando Diana Spencer haga su trascendental entrada esta temporada, Emma Corrin la interpretará al lado de Josh O’Connor como el príncipe Carlos. El trabajo de Corrin es efímero: Elizabeth Debicki la sucede en las temporadas cinco y seis como una princesa Diana encaminada a la tragedia, junto a Dominic West quien será el nuevo Carlos.

Un papel en “The Crown’’ es algo parecido al bastón de una carrera de relevos que está destinado a entregarse, dijo Helena Bonham Carter, quien regresa por segunda ocasión como la tempestuosa princesa Margaret. La actriz aparece entre Vanessa Kirby (temporadas uno y dos) y Lesley Manville, quien llevará a Margaret hasta la recta final. “Estoy muy triste de que haya acabado, pero es hora de que la interprete alguien más a este punto… Su papel fue sencillamente un regalo’’, dijo Bonham Carter durante una entrevista conjunta con Colman y Tobias Menzies, quien regresa como el príncipe Felipe.



Colman calificó la selección de Staunton como “increíble’’, e insinuó que la debutante podría incluso opacarla. “Casi que desearía que no fuera tan buena’’, dijo, sonriendo. El comentario llevó a Bonham Carter a pronosticar una batalla de las estrellas una vez que termine la serie. “Clasifique a sus Margaret, clasifique a sus reinas, clasifique a sus Felipes’’, dijo la actriz, comparándolo con el famoso “¿quién lo llevó mejor?’’ de los críticos de moda de celebridades.

A Colman le preguntaron si aconsejaba a alguien como su sucesora. Su respuesta sucinta fue: “Buena suerte. La peluca pica’’.

El director de casting de “The Crown’’ Robert Sterne dijo que el cambio de actores no estaba predeterminado cuando comenzó a trabajar con el creador y guionista de la serie Peter Morgan.

Tres actrices para una princesa. Lesley Manville, Helena Bonham Carter y Vanessa Kirby.



Era una pregunta abierta “si envejecíamos a los mismos actores (para representar a los personajes) a lo largo de sus vidas o si éramos audaces y seleccionábamos actores nuevos cada vez’’, dijo Sterne en una entrevista. Decidirse por la segunda opción implicaba una serie de retos y oportunidades tanto para el programa como para su desfile de actores.

“Uno pasa mucho tiempo mirando las fotos e imágenes de gente en etapas particulares de sus vidas’’ para encontrar a los actores correctos que los interpreten, dijo. Entonces invocó la analogía de la carrera de relevo al citar otra parada clave. “También hay que tomar en cuenta el modo en que el actor previo lo interpretó. ¿Quién crees que pueda tomar ese bastón y correr con él?’’, dijo, al tiempo que describió el reto de reinventar el papel “pero con suerte no de una manera discordante’’.

Cada paso, en especial un cambio importante en el elenco, es crítico para la popular serie, cuyo costo ascendió a más de 100 millones de dólares en sus primeras dos temporadas, según reportes.

Los actores, incluso los más ilustres, han aceptado contentos los papeles heredados. Colman llegó a “The Crown’’ tras ganar un Oscar y otros honores por “La favorita’’ de 2018, en la que interpretó a una monarca británica previa, la reina Ana. Staunton fue nominada a un Oscar por “El secreto de Vera Drake’’; Manville por “El hilo fantasma’’; Bonham Carter por “El discurso del rey’’ y “”Las alas de la paloma’’) y Jonathan Pryce, el futuro príncipe Felipe, por “Los dos papas’’.

Todas las actrices que han hecho el papel central de Isabel son capaces de representar a “una mujer ordinaria en circunstancias extraordinarias’’, dijo Sterne sobre la reina, según es pintada en “The Crown’’. Se requieren actrices “que puedan llevarte con ellas y hacerte sentir cariño por ellas y creer en esa realidad. Todas son realmente extraordinarias’’, dijo. Foy ganó un Emmy en 2018 por su actuación.

En el árbol genealógico real también hay cabida para talentos más jóvenes y menos conocidos, como Corrin y Erin Doherty, quien como la enérgica hija de la reina, la princesa Ana, resultó toda una revelación.

“Las actrices tienen una conexión con este personaje que uno no se espera’’, dijo Sterne. Cuando Doherty audicionó, “tuvo una conexión tan grande… Había visto muchos videos en Youtube (de Ana) y dijo: ‘Adoro a esta mujer, simplemente la conozco, creo que es maravillosa’’’.

Doherty logró, tanto en la prueba como en la serie, una actuación “realmente excelente’’, dijo Sterne.

El veterano de casting, quien ganó tres premios Emmy por su trabajo en “Game of Thrones’’ de HBO y otro en 2018 por “The Crown’’, estuvo en la audición de Corrin, donde dijo que el aclamado guionista Peter Morgan (”The Queen’’, “Frost/Nixon’’) le pidió que cantara “All I Ask of You’’ del musical de Andrew Lloyd Webber “El fantasma de la ópera’’. Sterne buscó una versión para karaoke en una computadora y la cantó. “Se sonrojó mientras lo hacía, y la interpretó de una manera realmente hermosa’’, recordó Sterne. “Fue increíblemente dulce y encapsuló el espíritu de Diana que buscábamos… Pensé, ‘bueno, este papel no se va a ningún otro lado ahora’’’.