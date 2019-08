View this post on Instagram

Que dia espetacular ! Fomos com a equipe do @patagoniapowder para a expedição de freeride no backbowls de @cerro_chapelco , um dos melhores fora de pistas que temos aqui na região. Tudo guiado e equipado para aproveitar o powder da última nevasca. O Backbowls é a parte de trás da montanha, onde se mantém a melhor neve por não bater o sol de frente e não tem lift para voltar, tem que ser na caminhada de 1 hora, mas todo o esforço é válido, lugar maravilhoso no meio Patagônia. Obrigado @juanigaci por nos guiar nessa expedição. #cerrochapelco #patagoniapowder #backbowls #freeride #sanmartindelosandes #patagonia #neuquen #argentina #yoface #yofaceexperiencie #prosnowlife #overtravel360 #columbiabrasil #maismu #bataleonsnowboards #ombaksnow