Tiempos híbridos: así será el futuro laboral

Un tiempo atrás, la palabra que definía el escenario pos pandemia era el de la Nueva Normalidad. Nos cansamos de oír ese término que ya nadie utiliza. El nuevo concepto que parece describir lo que viene es “híbrido”: clases híbridas, trabajos híbridos, todo híbrido.





Es que, después de quince meses alternando entre el teletrabajo y la oficina, los empleados y los empleadores empiezan a sacar algunas conclusiones. Y en ese sentido, la conclusión sería: Ni todos a la casa, ni todos de regreso a la oficina.

Para analizar cuáles son las tendencias del mercado laboral luego de la pandemia, Alight Solutions, una empresa internacional especializada en gestión de Recursos Humanos, realizó una encuesta con más de 1500 trabajadores expertos en gestión de nóminas, de talento, recursos humanos y servicios.

“La pandemia nos ayudó a descubrir que el rendimiento no depende de que los empleados estén en una oficina”, indicó Mario Zanella, director comercial de Allbrigth. “En el ámbito laboral los extremos no son buenos, ya que pasar todo el día en la oficina, como solíamos hacer antes, no es sano; de la misma forma que estar todo el tiempo en nuestras casas, tampoco es sostenible. Es por eso que muchas de las empresas hoy se encuentran evaluando rediseñar sus oficinas y adoptar el modelo de trabajo híbrido”, agregó.



Tres cambios fundamentales



1 - Cambios en la educación a futuro: el informe reveló que “más de la mitad de los encuestados afirmaron que pensaban que los jóvenes no están suficientemente preparados para la era digital”. En ese sentido, se destaca la necesidad de nuevos planes de estudios que tengan en cuenta un futuro en el que muchos trabajos serán automatizados.

2 - Trabajo autónomo: cada vez más, los profesionales deciden lanzarse como freelancers, en lugar de buscar trabajo en una organización. A partir de la encuesta realizada, se desprende que “el número de trabajadores por cuenta propia en todo el mundo será mayor en 2025. El mayor incremento se producirá en la generación del baby boom (17,6%), seguida por la generación X (15,5%) y los millenials (13,1%)”.





3 - La adquisición de talento es mencionada en cuanto a que “la competencia por los puestos de trabajo se intensifica, así como el aumento en el número de personas que trabajan para las empresas lejos de sus instalaciones”.

¿Qué ocurre con aquellos que ingresan al mercado laboral en este contexto? El estudio revela como nueva tendencia que: “a los nuevos empleados se les envían las herramientas necesarias para su trabajo, pero puede que nunca entren o necesiten entrar en una oficina de la empresa”.



¿Robots?



“Para el 2025 en el 60% de los puestos de trabajo, al menos un tercio de las actividades estarán automatizadas”, indicaron. Ello no quiere decir que la fuerza laboral pasará a manos de los robots, sino que el auge de la automatización en realidad creará más puestos de trabajo, especialmente en los campos que dependen de habilidades que las computadoras no pueden emular, como la creatividad, la comunicación, el diseño y la innovación.

Si bien las encuestas revelaron que en algunas partes del mundo el teletrabajo está siendo adoptado y que esta tendencia continuará, el documento detalla que “no sucede lo mismo en todas partes”, por lo que las empresas multinacionales deben considerar las preferencias de sus empleados a la hora de decidir la modalidad de trabajo a adoptar. En línea con dicho punto, se plantea que: “los empleados ahora parecen estar menos condicionados por el reloj”, y que “al haber más personas trabajando en zonas horarias distintas, la flexibilidad será más importante”.

Dichas propuestas a su vez derivan en la cuestión del bienestar del empleado, que afecta directamente a los departamentos de RR.HH. ya que deberán ser quienes medien entre los tele-trabajadores y quienes tienen que estar en una oficina.

“Tendrán que emplear técnicas de análisis para identificar las áreas en que existen necesidades y preocupaciones”, indican.





Con respecto a la oficina o el rediseño de espacios, se hace alusión a que es casi inevitable que “a largo plazo, las empresas tengan oficinas más pequeñas. Pero seguirá siendo necesaria una base donde las personas puedan trabajar si quieren y reunirse”.

La mentalidad con la que los empleados y las empresas veían la forma en que se debía trabajar tuvo un cambio a partir del 2020. Por eso, cabe preguntarse si las empresas volverán a la forma de trabajar que tenían antes de la pandemia.

En referencia a la retención del talento, hoy constituido como un gran desafío para las empresas que buscan captar a las nuevas generaciones, en el informe se revelan cinco ejes fundamentales para evitar la fuga de empleados: “el salario, el trabajo flexible, las oportunidades de desarrollo, una sólida cultura empresarial y el compromiso con la sostenibilidad fueron los cinco factores que nuestros encuestados indicaron que más fomentan la lealtad y el compromiso”. Con respecto a la compensación, las conclusiones de la encuesta señalan que “es más probable que aquellos que se vieron afectados por las medidas financieras exijan un pago más urgente, transparencia dentro de su organización y pago en forma de criptomonedas”.



¿Será el fin de los viajes de negocio?



Si bien el 2020 fue el año de Zoom y otros softwares de videoconferencia, desde Alight se mostraron positivos en que tanto los viajes como las reuniones cara a cara volverán gradualmente.

El 49,9 % de las personas en América Latina se están preparando para tener que trabajar a tiempo parcial después de la edad de jubilación, por lo que, a partir de esos datos, se desprende del informe que “los equipos de recursos humanos deberán comenzar a prepararse para una población activa más envejecida lo antes posible”. Teniendo en cuenta el gran impacto, alcance y velocidad con la que se espació el Covid, predicen que: “habrá un periodo de ajuste”

Por último, el informe destaca los grupos de interés, al explicar que “empleados y empleadores buscarán las oportunidades y el talento más lejos debido a que las restricciones geográficas dejarán de pesar. Las empresas que adopten esto disfrutarán de las ventajas del acceso a una reserva mundial de talentos y a empleados más comprometidos”.