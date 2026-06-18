Río Negro prevé la instalación de 2.500 sistemas solares en hogares rurales ¿Cómo funciona?

El programa busca garantizar el acceso a la electricidad en áreas alejadas de los centros urbanos. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro finalizó el mantenimiento de 508 viviendas, y ahora está trabajando en los últimos relevamientos para comenzar la instalación de aproximadamente 2.500 nuevos sistemas solares en hogares situados en zonas rurales.

La medida forma parte de Energía en tu Hogar, un programa provincial destinado a garantizar el acceso a la electricidad en familias que viven en áreas alejadas de los centros urbanos, donde la conexión a la red convencional no resulta posible por las distancias y las características del territorio.

En ese marco, la Provincia informó que el mes pasado se completó el mantenimiento de 508 hogares que ya cuentan con sistemas fotovoltaicos, con tareas de revisión, reparación y puesta a punto para asegurar su correcto funcionamiento.

En paralelo, los equipos técnicos ya trabajan en el relevamiento final de las viviendas rurales que serán incorporadas a la próxima etapa del programa, que prevé la instalación de 2.500 nuevos sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

Cómo funcionan los sistemas solares. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cada kit está compuesto por dos o tres paneles solares, una estructura de soporte, un regulador de carga, baterías para almacenar energía, un tablero eléctrico con protecciones de seguridad y una instalación interior de 12 voltios.

La función de los equipos es cubrir necesidades básicas y cotidianas, como iluminación, comunicación y carga de dispositivos. El almacenamiento en baterías cumple un papel clave, ya que les permite disponer de energía incluso ante la ausencia de luz solar, sea durante la noche o en días nublados.

La instalación incluye luminarias LED de bajo consumo, puertos USB para carga de celulares, interruptores y tomacorrientes previstos para el uso seguro del sistema.

Cómo mantener los sistemas solares en el hogar

Para garantizar una larga vida útil de los sistemas solares, desde la Provincia se recomendó mantener los paneles limpios y libres de sombras, utilizar solo las conexiones previstas y evitar modificaciones sin asesoramiento técnico.

También se recordó que los mismos no están preparados para artefactos de alto consumo, como estufas eléctricas, pavas eléctricas, heladeras, antenas satelitales para Internet o conversores.

Ante la aparición de fallas o daños, las familias deben informar la situación a los responsables del programa para que los equipos técnicos puedan realizar la revisión correspondiente.