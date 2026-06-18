Mendoza busca sumarse al triangulo del litio: definen la aprobación del proyecto Don Luis y Otro en Diputados 

El proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro” avanzó en la Legislatura mendocina y quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa ya completó su exposición técnica ante las comisiones correspondientes y solo resta la votación en el recinto para habilitar el inicio de las tareas de exploración.

La propuesta contempla estudios sobre una superficie de 234.256 hectáreas ubicadas en las Salinas del Diamante, una extensa área compartida entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

El emprendimiento es impulsado por la firma mendocina El Jarillar S.A. junto a la empresa australiana Ampere Lithium. Ambas compañías se asociaron con el objetivo de explorar litio, indicó el funcionario.

En esta instancia, el objetivo es exclusivamente exploratorio. Los trabajos previstos incluyen relevamientos geológicos y análisis técnicos destinados a determinar la presencia de litio, estimar el volumen potencial del recurso y evaluar si existen condiciones para un eventual desarrollo económico futuro.

Funcionarios del Gobierno asistieron a la Casa de las Leyes para dar detalles técnicos de la iniciativa. Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, se reunieron con legisladores de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Ambiente y Recursos Hídricos; y Economía, Energía, Minería e Industrias.

El procedimiento de evaluación comenzó en 2024 e incluyó audiencias públicas realizadas en San Rafael y Malargüe, además de informes elaborados por organismos provinciales, municipales y nacionales vinculados al ambiente, los recursos hídricos, el patrimonio y las comunidades indígenas.

La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por el Senado mendocino el 26 de mayo, con 32 votos favorables y 4 en contra, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite legislativo.

Si los estudios confirman la existencia de recursos con potencial comercial, Mendoza podría ampliar su perfil minero y posicionarse en un mercado cada vez más demandado por la industria de las baterías y la movilidad eléctrica. La decisión final ahora quedó en manos de los diputados provinciales, que deberán definir si habilitan el inicio de la exploración en el sur mendocino.