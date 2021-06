Tiene 6 años y perdió el audífono externo del implante que le permite escuchar

Said perdió parte del implante coquear y hoy no puede escuchar. Su mamá ofrece recompensa. Foto gentileza

Said tiene 6 años y el miércoles pasado mientras jugaba perdió el audífono externo que le permite escuchar.

Su mamá, Malena Domingo, publicó la situación en Facebook y difundió en distintas redes y medios de comunicación, que habrá recompensa por el aparato. Pide que si alguien lo encontró se comunique con ella, para que su hijo vuelva a tener una vida normal.

“Estábamos en una mudanza y en un rato libre decidimos llevar a Said a jugar sobre al predio del paseo del canal grande, Gelonch entre España y Maipú para ser precisos. Said fue y vino arriba de su monopatín un par de veces sobre una distancia de 20 ó 30 metros aproximadamente; trepó a un árbol, pero siempre con nosotros de cerca. Fue en ese tiempo y trayecto o cuando subimos al vehículo que Said ha perdido el aparato. Rogamos que en el estado que esté se devuelva porque podemos hasta repararlo”, contó Malena.

Said, hoy, se sube una y otra vez encima de su mamá. No deja de moverse. Está muy inquieto. Malena ruega encontrar el audífono externo, que es de color negro con unas calaveras dibujadas. El costo de este aparato es elevado, pero su reparación, en caso que este dañado, se puede hacer de forma rápida.

El niño padece una sordera profunda; lo lleva estar inquieto, ansioso, ya que que desde los 3 años había incorporado a su vida con estos aparatos el sonido cotidiano.

“Él lo necesita para escuchar, para comunicarse. Tiene sordera en los dos oídos, y con sus dos implantes hace una vida más normal, es lo que le permite escuchar, entender, seguirnos”, agregó su mamá.

Mientras los familiares esperan por un afortunado que haya levantado este aparato que tanta importancia tiene en la vida de Said, su mamá contó que junto a amigos y familiares pusieron en marcha una rifa para juntar fondos en caso de tener que reemplazar esta pieza del coclear.

"Said está movedizo, lo notamos muy ansioso en estos días, él quedó desconectado del mundo; los que estamos mal somos nosotros porque él no puede escuchar. Difundimos la búsqueda por las redes sociales, pero todavía no tuvimos ninguna noticia”, confesó Malena.

El teléfono para comunicarse con Malena es 2984903980.