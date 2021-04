Tierra del Fuego sigue aislada por el conflicto de Salud en Neuquén

Los camioneros chilenos continúan con un corte sobre ruta 255, a la altura de Punta Delgada, y se impide que los vehículos puedan utilizar la barcaza hacia Tierra del Fuego ocasionando que ya se empiece a sentir faltantes en la provincia más austral de Argentina. La medida fue tomada por los trabajadores del país trasandino a raíz de los bloqueos que hay en las rutas de Neuquén de los autoconvocados y que aseguran impide que pueda llegar mercadería a la región de Magallanes y que generó que varios de sus colegas se encuentren varados.

"Con nuestra cancillería nacional se ha elaborado una solución de abrir un paso que hoy no se encontraba operativo para que en cierta manera los camioneros chilenos puedan sortear la provincia de Neuquén e ingresar a nuestro país por la Provincia de Chubut y de esta manera tener una solución hasta que se resuelva el conflicto en Neuquén”, señaló Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales.

El bloqueo para el paso de los camiones comenzó el sábado y ya hay 600 vehículos varados del lado chileno.

En declaraciones a TV2 Noticias el funcionario indicó que "ni bien iniciado el conflicto el gobernador se puso en contacto con nuestro embajador en Santiago, el doctor (Rafael) Bielsa. La Cancillería está interiorizada. También se tuvo contactos con el propio gobernador de Neuquén para empaparnos de la situación allá".

Andrés Dachary también describió el impacto que ya empieza a tener los bloqueos que se mantienen por cinco días consecutivos.

"Con el paso del tiempo hay distintas áreas que se empiezan a tornar sensibles y es fundamental retomar una normal conectividad. No solo en términos alimentarios y de sistema de Salud , sino también de insumos para la industria electrónica. Hoy prácticamente no hay un sector que no tenga un grado de afectación con lo que está sucediendo. Por eso entendemos que es absolutamente prioritario y así lo entendemos y lo hemos encarado así desde el principio para encontrar una solución al conflicto", apuntó al medio fueguino.

Por su parte, Ramón Vargas Guerrero, presidente de Fuerza Pyme Magallanes, que es la organización de camioneros desde donde se lleva adelante la protesta, reiteró que las acciones seguirán hasta tanto no haya una respuesta sobre la situación que ocurre en Neuquén.

"Se ha tomado por los constantes cortes que hemos sufrido en territorio argentino contraviniendo tratados de libre tránsito y pasando a llevar los derechos humanos fundamentales de todos los conductores. Y ante la inacción de nuestras autoridades no nos ha quedado alternativa para ser escuchados*, expresaron en un comunicado desde Fuerza Pyme Magallanes.

Desde medios chilenos se informó que por los bloqueos que se mantienen en Neuquén hay supermercados de Punta Arenas que están desabastecidos.