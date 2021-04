Porqué los autoconvocados de Salud de Neuquén eligieron un elefante como símbolo de protesta

“Nosotros seguimos trabajando en el marco de la organización, de hecho los autoconvocados correrán por su cuenta. Es como ir a correr un elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa porque no tiene forma, lo que se está discutiendo", sostuvo el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo en declaraciones radiales en AM Cumbre el 18 de marzo de 2021.

Quintriqueo suele utilizar recursos metafóricos para intentar explicar la complejidad ante una determinada situación. En una ocasión, para argumentar la falta empatía social del el ex ministro de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli dijo: “Tiene menos calle que Venecia”.

A partir de esas declaraciones del dirigente gremial, que no reconoce a los trabajadores que no se sintieron representados por el acuerdo salarial que firmaron ATE y UPCN con el gobierno provincial, se gestó un símbolo que identifica la lucha del personal sanitario.

En carteles, guardapolvos y publicaciones en redes sociales vinculados a la protesta se advierte una cabeza de un elegante con una mirada desafiante. Es la imagen que tomó forma durante el proceso de organización de los autoconvocados y se consagró en el corte de ruta en Arroyito durante el inicio del feriado de Semana Santa.

Foto: Facebook patriciajurediputada

Uno de los carteles que fueron pegados en Casa de Gobierno durante la protesta de los trabajadores de la Salud.