Todo listo para una nueva edición del Festival de Percusión de FCP

Los sonidos de la percusión se apoderarán nuevamente de Roca a partir del próximo jueves hasta el sábado. El Festival Internacional de Percusión, organizado por FCP, cumple su edición número 19, y la programación demuestra que el evento mantiene su objetivo constante de ofrecer nuevas propuestas dentro del amplio abanico de los instrumentos y los géneros de la percusión.

Este año, el Festival contará con la habitual presencia de reconocidos exponentes de nivel nacional como Jansel Torres, Damián Bonesi, Samanta Casarramona, el dúo Bestiario, Fabián Gallino, Agustín de Martino, Cristian Frette, Joaquín Pérez y Matías Laborde, entre otros, que se suman a los artistas locales: Ensamble de Percusión FCP, Ángel Frette, Lisandro Parada, Jerónimo Molina, Sabina Muruat, Caribe FCP, Percusión Latina y Ensamble de Percusión del IUPA.

El 19º Festival Internacional de Percusión se desarrollará en las instalaciones de FCP: Auditorio “Ciudad de las Artes” y Centro Musical (Rivadavia 2263) y Espacio Cultural (San Luis 2085); y propondrá su característico esquema de conciertos y clases maestras.

Protagonistas: Bestiario, dúo de percusión y proyecciones.

En una charla con RÍO NEGRO, el maestro Ángel Frette, Director General de FCP y del Festival, nos cuenta sus expectativas.

P: Hace 22 años que estás al frente de la cátedra de Percusión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). ¿Cómo es esa experiencia y de qué forma se relaciona con tu actividad en FCP?

R: En 1999, el entonces Rector del IUPA, el Dr. Norberto Tilo Rajneri, me convocó junto a otros destacados docentes, para ser profesores itinerantes y dar clases en el INSA en ese momento. La figura de itinerantes permitió que los profesionales más relevantes, en cada especialidad musical, vinieran al INSA. En ese momento fue impresionante lo que generó Tilo, porque éramos muchos profesores, y él buscó los mejores exponentes en cada rubro. En el caso de la Percusión es importante destacar que todos los que hoy son profesores han sido alumnos míos, esto es de sumo valor ya que el estudiante se formó en la institución y luego paso a ser profesor de la misma.

Muchos de mis alumnos, hoy están en el extranjero y otros integran orquestas sinfónicas del país. Para mí es un orgullo que la cátedra de Percusión sea reconocida en el país y el exterior por su nivel académico.

Protagonistas: Samanta Casarramona y Damián Bonessi.

P: Vos venís de Buenos Aires, ¿cómo fue el cambio de geografía?

R: La verdad es que, a la primera reunión con Tilo, fui por curiosidad, ya que no tenía intención de viajar todos los lunes a Roca. En los comienzos venía los días de descanso que tenía en el Teatro Colón (Frette forma parte de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires). Estaba recién llegado de Nueva York, donde fui a estudiar con una beca de la Fundación Antorchas y tenía muchísimo trabajo en Buenos Aires. Lo primero que le pregunté era qué instrumental tenía en ese momento el INSA, me los describió y para no decirle que no, le dije que para dar clases necesitaba más instrumental, me pidió la lista, pasó un tiempo y volvimos a encontrarnos y me dijo. “ya compré los instrumentos, ahora necesito que vengas y esperemos hasta que lleguen”, así que no me quedó otra que comenzar a viajar.

P: ¿Como nació el Festival Internacional de Percusión que organiza FCP?

R: Fue un proceso en etapas: la primera era poder tener instrumentos en la cátedra, sobre todo los de gran porte y más caros, la cátedra de Percusión en cualquier universidad es la más difícil de armar. Otra etapa fueron los seminarios de Percusión que organizamos en conjunto con INSA y FCP, con artistas de Europa, EE.UU. y Latinoamérica.

La última etapa fue la organización, en este caso desde FCP, del Primer Festival Internacional de Percusión. Yo tenía una intensa actividad en Festivales y Concursos Internacionales, tomé esa experiencia y mis contactos para generar ese Primer Festival que fue todo un éxito, y hoy estamos por realizar la decimonovena edición. La continuidad de manera ininterrumpida del Festival es posible gracias al presidente actual de FCP, el Arquitecto Tilo Rajneri, que se hizo cargo de la institución y no solo continúa el legado, sino que todo el tiempo trabaja para el crecimiento del arte y la cultura.

Protagonistas: Fabián Gallina, percusión árabe y ensamble tradicional.

P: ¿Cuál es tu presente?

R: Es muy movilizante, estoy esperando el retiro voluntario del Teatro Colón, con lo que cierro un ciclo de 33 años de Teatro. Me vine a vivir a Stefenelli y pronto vamos a casarnos con mi pareja Mariana. Continuaré dando clases de percusión en el IUPA, después de tantos años, uno adquiere mucha experiencia y me da placer poder compartirla con mis alumnos. Estoy retomando mi carrera solista, que se vio interrumpida, porque me tomé unos años para formarme en la actividad que desarrollo en FCP como Director Artístico, para lo que realicé dos Posgrados de Gestión Cultural.

P: ¿Qué nos espera para los 20 años de Festival?

R: Ya estamos hablando con el Presidente de FCP, Tilo Rajneri, sobre cómo nos imaginamos estos 20 años, además del Festival con el formato habitual en Roca, la idea será expandirlo mucho más que cuando cumplimos 15 años: Bariloche, Neuquén, Cipolletti, Viedma, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan son algunos de los lugares en lo que pensamos estar. Y no solo con el Festival de Percusión. Desde la institución nos imaginamos una FCP con presencia regional, nacional e internacional: nuestros elencos ya tienen ese recorrido, pero vamos a acentuarlos. Encontrarnos trabajando en red con todos los teatros de ópera, ballets y conciertos del país, solo reafirma el presente de FCP y el futuro que nos espera.

El programa del festival

Jueves:

11 hs: Masterclass: Damián Bonesi y Samanta Casarramona (Tambores de marching);

15 hs: Masterclass: Jansel Torres (Percusión latina);

16:30 hs: Masterclass: Ángel Frette (Historia y evolución de la marimba);

18 hs: Concierto: Damián Bonesi y Samanta Casarramona, Lisandro Parada y Jerónimo Molina (Tambores); Agustín de Martino (Vibráfono) y Sabina Muruat (Piano). (Entrada gratuita).

19:30 hs: Masterclass: Bestiario (Dúo de percusión y proyecciones).

Viernes 22:

10 hs: Fabián Gallina (Percusión árabe y Ensamble tradicional);

11:30 hs: Masterclass: Agustín de Martino (Vibráfono);

15 hs: Concierto: Parada- Frette (Marimba y vibráfono) y Ensamble de Percusión del IUPA. (Entrada gratuita);

16:30 hs: Masterclass: Jansel Torres (Percusión latina);

18 hs: Concierto: Bestiario (Dúo de percusión y proyecciones). (Entrada gratuita);

21 hs: Concierto: En obra (Ensamble Percusión FCP).

Sábado 23:

Perfeccionamiento Orquestal: Percusión. Joaquín Pérez (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires); Christian Frette (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires); Matías Laborde (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca), Ángel Frette, Fabián Poblete y Javier Navarrete (IUPA).

10:30 hs: Masterclass: Matías Laborde (Entrenamiento mental y pánico escénico);

11:30 hs: Masterclass: Joaquín Pérez y Ángel Frette (Xilofón y glokenspiel);

16 hs: Masterclass: Christian Frette (Tambor sinfónico);

17 hs: Masterclass: Joaquín Pérez y Matías Laborde (Bombo y platillos);

18 hs: Masterclass: Fabián Poblete y Javier Navarrete (Timbales);

21 hs: Concierto: Bestiario, Christian Frette, Damián Bonesi y Samanta Casarramona, Fabián Gallina, Ángel Frette, Lisandro Parada, Ensamble de Percusión FCP, Jansel Torres, Percusión Latina y Caribe FCP.

Las entradas

Los valores para la edición 19º del Festival Internacional de Percusión, para los alumnos y profesionales que deseen acceder a las clases maestras y conciertos: $800 el abono general, y $400 para alumnos del IUPA.

Para mayor información: de lunes a viernes de 9 a 19:30, y el sábado de 10 a 13, en la Secretaría de FCP, Rivadavia 2263, Roca. Teléfono: (0298)-4432590.