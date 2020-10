Toma en El Foyel: la defensa pidió la recusación del juez pero no participó de la audiencia

El presidente del Foro de Jueces de Bariloche, Gregor Joos, rechazó el pedido de recusación del juez Marcelo Alvarez Melinger, realizado por el abogado defensor Manuel Mansilla por sus actuaciones en la causa por usurpación en El Foyel.

Joos planteó que el Código de Procedimiento "prevé la presencia de todas las partes y en este caso, no se encuentra justificada la ausencia de Mansilla. Por eso, corresponde tener por desistida la recusación planteada".

En la audiencia que se llevó a cabo esta mañana, el juez consultó a la directora de la Oficina Judicial, Ana Lotz, sobre las notificaciones enviadas a Mansilla. La mujer detalló que la audiencia fue notificada ayer y que hoy, intentaron comunicarse con el abogado defensor en varias oportunidades.

El fiscal jefe, Martín Lozada, hizo hincapié en que "pese a que (Mansilla) presentó un escrito, deliberadamente no se presentó en la audiencia para dar motivos por los cuales el juez no debería intervenir en el legajo. Nos convocamos a una audiencia y ese abogado debe dar razones y los fundamentos por los cuales el juez no debe dirigir la audiencia".

Finalmente, Lozada señaló: "Si esta omisión de comparecer a la audiencia es deliberada y forma parte de una estrategia procesal para obstaculizar los pasos, debe tenerse por rechazada la recusación".

El abogado querellante, Jorge Paolinelli, hizo hincapié en que "hay una familia en virtual estado de secuestro. Hace 4 días que no pueden salir de la casa ni entrar. Hay personas encapuchadas con armas blancas, rodeando la vivienda que impiden la actividad normal de la explotación agropecuaria que hay en el lugar".