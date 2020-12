Topa adelanta la Navidad con un show multimedia

El cantante, actor y conductor infantil Diego Topa ofrece una experiencia interactiva multimedia virtual con la que intenta "compensar la necesidad de amor y conexión" que impuso la pandemia, y que se extenderá durante todo el mes de las fiestas, hasta el 31 de diciembre.

"Las fiestas unen a las familias y yo me siento parte, así que quería estar cerca", detalló el actor sobre "Topa, una Navidad especial", que surgió de sus "ganas de estar presente en un momento especial como lo es el mes de las fiestas".

"Recibo tantos mensajes por redes que me di cuenta de la necesidad de padres, tíos, abuelos, que no pueden verse y quieren regalarles un saludo mío", contó a Télam el actor y cantante que ingresó en Disney Channel en 2000 y desde 2013 se encuentra al frente de "Junior Express", producción regional con cinco temporadas al aire en la que interpreta a El Capitán Topa y a Arnoldo.

"Vi que era tanta la necesidad que dije 'tengo que hacer algo para acompañarlos, no solo en Navidad sino todo diciembre", agregó Topa, cuya carrera musical incluye más de 10 discos lanzados.

Quienes adquieran el ticket de oro para el especial, que está disponible para toda América Latina a través de passline.com, podrán seguir el "Calendario navideño" (así se llama la experiencia multimedia), en el que se realizarán desafíos que enviará Topa por mail o WhatsApp.

Ese ticket incluye la posibilidad de ver el show de streaming inédito "Una navidad especial" con nuevas canciones, cuentos navideños y la posibilidad de participar de un sorteo por un Meet & Topa.

Aquellos que compren el ticket plata solo podrán acceder al show vía streaming.

P- ¿Cómo es la dinámica de esta experiencia multimedia?

R- En el show por streaming canto canciones nuevas de Navidad aggiornadas, bien latinoamericanas, que pronto estarán en las plataformas para todo el mundo, además de mis canciones que todos conocen, acompañados de una historia espectacular. Pero, más allá del streaming, los acompaño todos los días, en complicidad con los papás y abuelos: les mando mensajes por WhatsApp, videos, desafíos para hacer y jugar en casa; ellos me mandan las fotos de las experiencias; y estamos en contacto todos los días con mensajes y audios.

P- El objetivo es, básicamente, acortar las distancias físicas que impuso la cuarentena

R- Me pasa todo el tiempo que me escriben por redes y no pueden creer cuando les contesto. Esa magia y esa fantasía ahora se hace realidad. Estamos en un momento muy especial y lo más chicos lo sufren o no lo entienden. Los más grandes tenemos que acompañarlos y que la realidad sea un poco más mágica para ellos, como en "La vida es bella" (película de 1997 de Roberto Benigni), hay que tratar que los chicos disfruten de otra manera y no lo padezcan tanto. Para mí también es mi primera Navidad con mi hija y tenía ganas de que Mitai (nombre de la beba) pasara una Navidad especial.

P- ¿La pandemia modificó el modo de pensar el tipo de contenidos?

R- Desde el ejemplo yo trato de dar un mensaje de que en estas fiestas no vamos a estar con toda la gente que queremos pero podemos estar de otra manera. El amor siempre tiene que estar presente y yo trato de reflejarlo en cada acción, tanto en el streaming como en la experiencia de este mes.

P- Llevás dos décadas trabajando con niños y niñas, ¿Los temas que abordás fueron cambiando junto con los cambios sociales?

R- Yo trato de aggiornar el contenido. En mis nuevas canciones trato de dejar una semillita como en "Sé como tú quieres ser", que sean libres, que crean en ellos, que se diviertan, sean felices. Eso dicen las canciones. Es para gente grande también, habla de no perder la conexión con el niño interior, con el juego. La verdad es que siempre en mis canciones tiene que haber eso.

P- ¿Qué proyectos tenés para este 2021 que asoma como incierto?

R- Voy a lanzar el disco "El viajero", que habla de conectar con la emoción, con un viaje, con la imaginación y con poder estar juntos a través de la imaginación del juego. Además, con el personaje Arnoldo, el gran cocinero, se estrenará toda la temporada en Disney+. En lo inmediato, dedicar tiempo a mi mayor proyecto, que es disfrutar a mi hija.

Agencia Télam