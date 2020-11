Trabajadores del INTA definen este viernes un paro por 48 horas

El sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras del INTA en todo el país, se han expresado disconformes con la pauta salarial acordada hace meses del 7% de aumento a nivel nacional.

La semana pasada realizó un paro de 24 horas que tuvo un 85%, mientras que en Río Negro y Neuquén el porcentaje rondó en el 75%.

"El principal fundamento para llevar adelante esta acción directa es la falta de respuestas a las necesidades de los y las trabajadoras, por parte de las autoridades de INTA, del Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo", aseguran desde el gremio APINTA.

En el comunicado agrega que los canales de diálogo se mantuvieron abiertos hasta hace dos semanas atrás, "cuando a partir de una nota presentada por el gremio ante la presidenta del INTA, con la firma de más de 2800 trabajadores y trabajadoras, la respuesta fue precisamente que no se tienen respuestas a los reclamos".

“Necesitamos de quienes conducen el organismo y el Ministro, que pongan al salario de los trabajadores en el centro. No pretendemos recuperar ese 40% inmediatamente, pero sí necesitamos respuesta, no seguir perdiendo. Ir recuperando los salarios en un tiempo prudencial. Nosotros hicimos propuestas de mejoras salariales, pero las respuestas no aparecen”, afirmó el Secretario Nacional de APINTA, Mario Romero.

Sin respuestas, el sindicato definió otro paro pero esta vez será de 48 horas y el viernes se definirá la fecha en Asamblea.

En Río Negro hay aproximadamente 300 trabajadores y trabajadoras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, divididos en tres Estaciones Experimentales ubicadas en Viedma, Roca y Bariloche; 16 Unidades de Extensión en San Javier, General Conesa, Valcheta, Centenario, J.J Gómez, Valle Medio, Cipolletti, Río Colorado, Villa Regina, Bariloche, El Bolsón, Picún Leufú, Zapala, San Martín, Chos-Malal, Ingeniero Jacobacci, San Martín de los Andes; 2 Campos Anexos en San Martín y Pilcaniyeu; 1 Área Investigación y Desarrollo Tecn. Agricultura Familiar en Plottier.

Toda esa estructura está bajo la coordinación de un Centro Regional que funciona en la ciudad capital de Neuquén.