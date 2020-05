Tres de cada diez estudiantes de la UNC Bariloche tiene problemas de conectividad

La Universidad Nacional del Comahue en Bariloche detectó -previo a la pandemia- que el 29% de sus alumnos tienen problemas de conectividad, ya sea por la falta de computadora, de celular o de internet, lo que dificulta el acceso a los contenidos virtuales durante la cuarentena.

La problemática llamó la atención de las autoridades del CRUB y el Equipo de Gestión diseñó una encuesta focalizada en aquellos ingresantes y alumnos regulares que indicaron, al momento de inscribirse, tener algún problema de conectividad.

La UNC en Bariloche tiene 1880 estudiantes activos este año, de los cuales 674 son ingresantes y 1206 que continúan con una carrera de grado.

Al momento de completar la planilla de inscripción (antes de la pandemia del coronavirus) 1344 estudiantes manifestaron tener computadora y acceso a internet, lo que significa que un 71% del estudiantado podría tener resuelta, al menos hipotéticamente, la conectividad, evaluó la UNC para realizar la encuesta.

En tanto, hay un 29% de estudiantes (536 en total) que manifestó tener alguna carencia (de computadora, de conectividad o de ambas).

Un equipo de 15 encuestadores, por vía telefónica o por correo electrónico, se contactó con este segmento de estudiantes con problemas de conectividad. En total obtuvieron 342 respuestas (64%) mientras que el resto no se pudo contactar por datos erróneos en sus contactos o abandono de estudios.

El equipo de encuestadores concluyó que un cuarto de estos estudiantes no posee acceso a una PC aunque destacó que el 98% tiene teléfono celular. Solo un 2% tiene celular viejo o directamente no posee.

La mayoría de los estudiantes que poseen celular están suscriptos a Movistar (71%), en segundo lugar a Claro (18%) y luego por Tuenti (7%) y Personal (4%).

La mitad (49%) del alumnado entrevistado se conectan a internet a través de wifi, ya sea en su domicilio, por medio de alguna compañía de cable o telefonía, o compartiéndola con amigos/vecinos. La otra mitad (45%) utiliza el crédito de datos móviles (limitados) del celular para conectarse a internet. Según la encuesta, un 2,1% declaró que no se puede conectar de ningún modo y un 1,8% no tiene conexión en el lugar donde cumple la cuarentena.

La UNC destacó que “resulta más que oportuno el acuerdo firmado entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Ministerio de Educación de la Nación y las empresas de telefonía móvil del país, quienes se comprometieron a garantizar la gratuidad del acceso a las distintas plataformas educativas de colegios y Universidades Nacionales”. De este modo, los estudiantes no deberían ocupar los datos móviles de sus celulares y accederían gratis a las plataformas de la URL terminadas en edu.ar.

La UNC también indagó respecto del uso de la plataforma PEDCO (Plataforma de Educación del Comahue) para el acompañamiento en el dictado de clases. Resultó que uno de cada cinco estudiantes menciona que no logra tener acceso a PEDCO. La razón principal (42% de respuestas) es porque no tienen acceso a internet o no pueden pagar el consumo de datos móviles (en algunos casos, la encuesta se tomó antes de que se liberaran los datos móviles para los dominios “edu.ar”).

La tercera parte de las respuestas está relacionada a que no tuvieron que hacerlo, ya que no están cursando (decidieron abandonar los estudios, tuvieron complicaciones técnicas para inscribirse, la materia no lo requiere, no puede dedicarse a estudiar por problemas personales).

Una quinta parte de los estudiantes que no acceden a PEDCO mencionan que tienen dificultades para ingresar, que “se traba” (14%) o que no estaban informados de la existencia de esta plataforma y no saben cómo funciona (12%).

Respecto a la dedicación a los estudios, el 56 % del alumnado manifiesta dedicarle a la universidad menos de 20 horas semanales de estudio. Un 38 % le dedica entre 20 y 40 horas de estudio y el 6 % restante manifiesta dedicarle más de 40 horas semanales.

Según la encuesta, difundida por la UNC Bariloche, los entrevistados también señalan que es necesario tener clases presenciales, que las clases virtuales no logran reemplazarlas y en muchos casos les es muy difícil comprender los contenidos de la materia (14%). Esto se encuentra más reflejando entre los ingresantes.

También mencionan como dificultad para estudiar otros problemas derivados de la situación del aislamiento como la cuestión económica (11%), la falta de concentración y de organización del tiempo, la falta de un ambiente propicio para el estudio (10%) y los problemas emocionales y mentales, como los sentimientos de ansiedad, incertidumbre, soledad, encierro (6%).