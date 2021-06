Tres jóvenes de Junín de los Andes representarán al país en el Nobel Junior del Agua

Marianela Pepe, Juan Wehinger y Lucio Martínez son tres jóvenes estudiantes de Junín de los Andes que de la mano de la ciencia y con mucha dedicación representarán al país en un certamen internacional. Recientemente resultaron ganadores del Premio Argentino Junior del Agua 2021, por una investigación de caracterización de los hábitats de larvas y pupas de mosquitos. Ahora representarán a Argentina, en el Stockholm Junior Water Prize, que se realizará en Suecia, conocido como el "Nobel Junior del Agua".

"Estoy muy emocionada de representar a Argentina en el Stockholm Junior Water Prize, siempre me gustó trabajar con análisis de calidad del agua y desde hace un tiempo estamos haciendo proyectos relacionados con esto. También conozco personas que han ganado este premio en Argentina y han tenido la oportunidad de viajar a Suecia. Eso también me inspiró mucho. Espero que, a pesar de la situación de la pandemia, esta sea una experiencia que me deje una lección importante y me inspire a seguir realizando investigaciones similares en el futuro. Gracias al Programa Globe por todo lo aprendido que nos permitió ganar este premio", fueron las palabras de Marianela Pepe, al conocer que su proyecto fue seleccionado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Aidis Argentina).

El Stockholm Junior Water Prize será en Estocolmo, Suecia, y competirán estudiantes de 38 países. El ganador será anunciado el 24 de agosto de 2021 por la Princesa Victoria de Suecia, durante la Semana Mundial del Agua.

“Para mí es gratificante poder participar en estos espacios que aportan ideas y proyectos a los jóvenes. Gracias a eventos como el Stockholm Junior Water Prize y al Programa Globe me siento parte del cuidado de nuestro planeta, así como de la experiencia que conlleva una investigación”, expresó Juan Wehinger, integrante del proyecto ganador.

“Gracias por brindarnos esta gran oportunidad. Gracias por escuchar nuestro trabajo, para nosotros es muy importante que el trabajo que hacemos sea conocido. Me alegra saber que también hay personas interesadas en la ciencia y a las que les gusta investigar. Nuevamente muchas gracias”, dijo Lucio Martínez, otro de los testimonios neuquinos que se reflejó en la página de Stockholm Junior Water Prize.

La investigación de los estudiantes se centró en la caracterización del hábitat larvario de mosquitos en zonas cercanas a la ciudad de Junín de los Andes. Los tres jóvenes integran el Club de Ciencias Huechulafquen, que dirige la profesora Ana Prieto. La institución participa del Programa Globe, una iniciativa internacional de ciencia y educación que ofrece a los estudiantes, científicos y ciudadanos alrededor del mundo la oportunidad de participar en la recopilación de datos, análisis y trabajos de investigación para contribuir a la comprensión de la Tierra como sistema.

El logro fue también difundido por el Municipio de Junín de los Andes.

“Para llegar a esta definición se han tenido en cuenta varios criterios como habilidad creativa y originalidad; procedimiento científico; relevancia; conocimiento del tema, familiaridad con la literatura e investigación y la presentación realizada. Realmente han sido muy buenos los trabajos. El primer premio ha sido claramente definido, hubo discusión sobre la ubicación del segundo y tercer premio", señaló el jurado durante la instancia que anunció a los ganadores.