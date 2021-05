Hay tres candidatos para ocupar la presidencia del Colegio de Abogados de Roca

Unos 600 abogados que residen entre las ciudades de Allen y Río Colorado están en condiciones de votar el próximo 20 de mayo, cuando se realicen las elecciones para renovar autoridades en el Colegio de Abogados General Roca. Lo llamativo del caso es que en 60 años de historia, es la primera vez que se presentan tres listas para competir por la conducción de la entidad que agrupa a los profesionales en esta región de la provincia.

La información fue confirmada por el actual presidente del Colegio, Gastón Lauriente, quien explicó que es la primera vez que tres abogados se presentan para ocupar el cargo en esa institución. Una de las listas está integrada por Marcial Peralta y Marina Luna, la segunda la integran Omar Jurgeit y Ayelén Rojas, mientras que los candidatos del oficialismo serán Judith Riquelme Catalán y Francisco "Tata" Brown.

Si bien el mandato de la actual gestión vencía sobre fines del 2020, Lauriente destacó que el acto eleccionario no se pudo llevar adelante como consecuencia de la pandemia. "No nos dejaron hacerlo en forma presencial. Si bien presentamos un protocolo, finalmente no nos permitieron realizarlas", dijo.

En un principio se acordó que los comicios serían en el mes de marzo aunque se fueron postergando y finalmente se estableció que el acto eleccionario será el 20 de mayo. Claro, Lauriente detalló que la elección implican la instalación de mesas en Río Colorado, Choele Choel, Villa Regina, Roca y Allen, por lo que demanda una logística importante y más si se tiene en cuenta que ya estamos en plena segunda ola del covid-19.

"Unos 600 asociados están en condiciones de sufragar", dijo Lauriente, quien reconoció que el 2020 fue muy difícil pero que a pesar de la situación sanitaria, llevaron adelante distintas gestiones para solicitar que se restablezca el servicio de justicia en la provincia. Y ante este nuevo escenario y frente al pedido ya efectuado por el gremio Sitrajur, el presidente de la entidad dijo que confía en que ninguno de los tres dirigente en pugna abandonará ese reclamo que resultó uno de los más importantes de parte de los abogados de la región.