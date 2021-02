Tres opciones para conducir el radicalismo de Río Negro

Tres candidatos ya se anotan en la compulsa por la presidencia de la UCR rionegrina, que tendrá elecciones el 11 de abril.

El oficialismo, que encabeza actualmente la diputada Lorena Matzen, propondrá al viedmense Santiago Ibarrolaza y a la barilochense Guillermina Alaniz para la presidencia y la vice.

Ayer fue Matzen confirmó esas postulaciones mientras entendió que ella no podía repetir porque no debe tratarse del “lorerismo”. “Son dos nombres con mucha fuerza y buen nexo territorial” y aludió que “representan un espacio genuino” de “defensa del partido y no dependiente”.

Luego, enfatizó que “nos enfrentamos a la estrategia” y a los “empleados de Juntos”, en referencia a la oposición interna, cuya lista partidaria encabezará el ex intendente de Valcheta, Yamil Direne.

Este sector niega esa vinculación aunque se mantiene crítico de la alianza con el PRO.

El 8 de marzo vence el plazo para presentar candidaturas. El último padrón habilitó a unos 41.000 radicales (algo más de 9.000 menos que en el 2017).

Además de aquellas postulaciones adelantadas, se conoció que Integración Radical -con la confluencia de Identidad Radical, Agrupación Raúl Alfonsin, y Movimiento de la Militancia Radical- anticipa su participación, con la candidatura de Héctor Barrinuevo. “Es la opción para los radicales que quieren al radicalismo” porque “las otras dos expresiones -agregó- persiguen intereses sectoriales ”.

Este fin de semana, la actual conducción de la UCR, liderada por Matzen, se reunirá para precisar cómo se realizarán las elecciones del 11 de abril, en el marco de las restricciones por la pandemia.

La definición de la nueva conducción será el primer paso para resolver la estrategia y las candidaturas radicales para este año. Río Negro renovará dos bancas en la Cámara de Diputados por vencimiento de mandatos de Matzen y de la justicialista Ayelen Sposito.

Antes, la Convención deberá resolver si ratifica su alianza con el PRO o, en cambio, fija otra postura para su participación en esta elección nacional.

Si hay sociedad con el PRO, las vertientes radicales coinciden que la primera postulación pertenece a la UCR. “Así, estuvo acordado en el 2019”, recordó Matzen y admite su pretensión para ir por su reelección.

Desde la oposición liderada por Direne, hay otras propuestas, desde el ex vicegobernador Mario De Rega hasta el ex intendente Nelson Iribarren, pasando por el propio ex jefe comunal de Valcheta.

Padrón depurado 41.000 electores arrojó el reciente padrón de la UCR rionegrina. Registra 9.000 afiliados menos que la nómina del 2017.