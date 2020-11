Tres películas para disfrutar este lunes 9 de noviembre

Como si fuera la primera vez



Por Warner Channel, a las 21:58

Henry Roth es un mujeriego veterinario de la fauna marina, radicado en Hawaii, que se pasa la vida inventando tontas excusas para no comprometerse con ninguna de las mujeres con las que tiene una cita. Sin embargo, todo cambia cuando se enamora perdidamente de la adorable Lucy Whitmore. El problema es que cada mañana ella olvida todo lo sucedido en la jornada anterior, incluyendo haberlo conocido a él. Por tal motivo, Henry se verá obligado a reconquistarla todos los días para conservar su amor.

50 First Dates

Director: Peter Segal

Elenco: Drew Barrymore, Adam Sandler, Rob Schneider

Fuego cruzado



A las 22:00 en FX



En Boston, durante el año 1978, el líder de una banda que trafica con armas está realizando una venta a un par de irlandeses en un almacén abandonado. Pero el intercambio comienza a complicarse hasta extremos insospechados y no tardará en iniciarse un largo tiroteo.

Título original: Free Fire

Director: Ben Wheatley

Elenco: Patrick Bergin, Enzo Cilenti, Noah Taylor, Tom Davis, Cillian Murphy





Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn

A las 22:05 por HBO

Acción: 2020 Solo adultos

¿Alguna vez te han contado la historia sobre la policía, la chica rubia, la psicópata y la princesa de la mafia? Una retorcida historia contada por la propia Harley, como solo ella puede hacerlo. Cuando Roman Sionis, uno de los villanos más perversos de Ciudad Gótica, y Zsasz, su despiadado secuaz, se marcan como objetivo a una joven llamada Cass, la ciudad entera se vuelca en su búsqueda. Los caminos de Harley, Cazadora, Canario Negro y Renée Montoya se entrecruzan y no tienen más remedio que formar un equipo para detener a Roman.

Título original: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Director:Cathy Yan

Elenco:Rosie Perez, Ewan McGregor, Chris Messina, Nella Jay, Margot Robbie