Brownie de chocolate

Deliciosos...

Ingredientes

85 gramos de chocolate negro (al menos 70% de cacao)

125 gramos de manteca

2 huevos grandes

125 gramos de azúcar

1/2 cucharadita esencia de vainilla (opcional)

80 gramos de harina

100 gramos de nueces peladas (ligeramente picadas)

Una pizca de sal

Preparación

Primero hay que precalentar el horno a 180ºC.

Luego, hay que fundir el chocolate, junto con la manteca a baño María. Hay que hacerlo hasta que quede una mezcla homogénea. Una vez lograda esa consistencia hay que esperar que se enfríe un poco.

A ese chocolate, hay que sumarle los huevos, de a uno y mezclar. Luego, agregar el azúcar, la harina, y las nueces sólo ligeramente picadas.Quienes prefieran, ponerle también media cucharadita de esencia de vainilla, pero este paso es opcional. En este momento, también hay que incorporarle la sal.

Enmantecar un molde rectangular, o cuadrado, de unos 20×20 cm, y verter allí la preparación.

Y ahora viene el principal secreto del brownie: el horneado.

En los libros figura que se debe hornear por unos 30-40 minutos, pero lo que hay que mirar es cuando empieza a despegarse de los bordes. La masa del brownie debe quedar como partida en la superficie, pero adentro parecerá muy húmedo. No hay que excederse con el horno porque se endurecen.

Fondue de chocolate

Ingredientes

400 g de Chocolate negro (es mejor esta opción que el chocolate para postres o el de cobertura, que llevan un contenido de azúcar mucho más elevado)

250 ml de crema

250 ml de Leche

85 g de Manteca

Sal

Acompañamiento para la fondue de chocolate:

Frutillas

Bananas

Naranjas o mandarinas

Uvas

Manzanas

También pueden ser galletitas dulces y todo lo que se les ocurra.

Preparación

Colocar el chocolate, la manteca, la crema y la leche en una cacerola.

Empezar a calentar a fuego medio y remover de cuando en cuando.

Cuando ya esté líquido, añadir una pizca de sal, que potenciará el extraordinario sabor de esta fondue de chocolate.

Dar un par de vueltas más y ¡lista!

El proceso es bastante más rápido de lo que pueda parecer, por eso, te conviene lavar, pelar y cortar en trozos la fruta antes de ponerte a fundir el chocolate.

Una vez listo, se coloca en el centro de la mesa, rodeado de las frutas, galletitas, o pequeñas porciones de torta o muffins, y no solo es un gran postre para hoy sino un buen momento para compartir la mesa familiar.

Bombones de avena y chocolate

Ingredientes

2 tazas avena (ultrafina, instantánea, etc.)

5 cucharadas de dulce de leche (no hace falta que sea repostero y queda mas rico con el común y que no sea tan duro)

6 cucharadas de cacao (con azúcar)

3 o 4 cucharadas leche liquida

100 g de manteca (media derretida, no hace falta colocarla en la cocina)

Coco o azúcar para el paso final (recomiendo coco)

Preparación

Si tenemos la manteca en la heladera sacarla un rato afuera para que se ablande un poco. Y luego, aplastarla un poco con un cuchillo o tenedor para deshacerla, pero sin derretirla sobre el fuego o en el microondas.

En un bol grande colocar primero las 2 tazas de avena esparcidas por todo el bol. Aeso, sumarle las 4 cucharadas de dulce de leche y después las 6 cucharas de cacao, las cucharas de leche y al final la manteca (no tiene que estar liquida).

Cuando todo esto dentro bol, revolver con cuchara de madera o espátula (si no tenemos ninguno en casa lo hacemos con tenedor). Lo importante es que todo quede homogéneo y bien integrado.

El siguiente paso requiere que nos ensuciemos mucho las manos y esta la parte que más puede divertirle a los más chicos (y que puede resultar en un verdadero enchastre en la cocina… pero son vacaciones). Hay que formar bolitas con las manos y pasarlas por coco o azúcar. Luego llevarlas por 20 o 30 min al freezer (deben quedar semiblandas y no congeladas), Listo. A disfrutar.