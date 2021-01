Trump volvió a Twitter y avisó que no estará en el cambio de mando

Los incidentes en el Capitolio de Estados Unidos ocurridos el pasado miércoles convulsionaron aún más el clima del país y dejaron al presidente, Donald Trump, en el centro de las críticas.

La crisis social escaló después de las elecciones de noviembre y las denuncias de fraude del actual mandatario que no probó en la Justicia.

A pesar de la escalada de violencia, mantuvo firme su postura y le suspendieron sus cuentas de redes sociales. Anoche las recuperó y publicó un video con un tono más conciliador.

"Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense. A aquellos que incurren en actos de violencia y destrucción, les digo que ustedes no representan nuestro país; y a los que quebraron la ley, pagarán", afirmó.

Respecto a los días que le quedan de mandato y la sucesión con Biden, señaló: “Una nueva administración asumirá el 20 de enero. Me concentraré ahora en asegurar una transición ordenada, intachable y sin problemas”.

Más allá del mensaje más moderado, anunció que no asistirá a la ceremonia de asunción de Biden el próximo 20 de enero.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.