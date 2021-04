Turistas quedaron varados en la terminal de ómnibus de Bariloche por los cortes de ruta

Jésica Gutiérrez mueve con suavidad a su bebé de un mes. Cada tanto, toca sus manitos y le acomoda la manta. Va y viene por uno de los rincones de la terminal de ómnibus de Bariloche, mientras su otra hija de 5 años le pide unos marcadores. Esta mujer, junto a otros 30 turistas, esperan novedades respecto al corte de rutas que complicó la circulación de los micros de larga distancia. La mayoría debió pasar la noche en la estación de Bariloche.

Al no tener respuestas respecto a un posible regreso, algunos sacaron boletos en avión pero otros, la mayoría, aún aguardan una respuesta por parte de las empresas de transporte terrestre. "Nos dicen que no saben cuándo se levanta el corte. Pero tampoco acceden a devolvernos la plata de los pasajes para costear otro pasaje que nos permita volver", plantearon esta mañana ofuscados.

Los primeros turistas varados llegaron a la terminal ayer bien temprano en la mañana desde El Bolsón. Aguardaron el horario del viaje a Buenos Aires y al intentar abordar el micro, desde la empresa les informaron que "no podrían salir por razones de fuerza mayor".

Gabriel Mendoza, turista de San Isidro, contó que ese mismo lunes en la mañana sacó el pasaje desde El Bolsón hasta Buenos Aires. "Sí ahí ya sabían, ¿por qué nadie me informó?, ¿por qué me lo vendieron? Ahora resulta que no me devuelven la plata. Con ese dinero -son más de 9 mil pesos-, podría comprarme un pasaje en avión", señaló.

Camila Patricio y Luciano Ligorsia durmieron en uno de los bancos de la terminal. Foto: Chino Leiva

El hombre contó que, al llegar la noche, la mayoría decidió esperar en la terminal de ómnibus ya que no podía costear un hotel. "Algunos se acomodaron en bancos, otros en el piso. Pero hacía frío. No podíamos comprar nada para comer porque estaba todo cerrado. Quedamos totalmente abandonados", recalcó.

Ricardo Meilán también pasó la noche en la terminal, junto a su esposa. Dijo que esta mañana, ante la falta de novedades respecto a la posibilidad de viajar, solo consiguió "un pasaje abierto en el que ni siquiera figura el servicio. Nosotros sacamos cama para poder dormir algo".

Claudia Cristía reconoció que lo que más molestó a la gente fue que "nadie nos dio alguna información. Quedamos varados acá sin saber cuándo podríamos viajar". Contó que en un momento, "apareció una mujer que dijo ser encargada de la terminal y gritó que nadie podía estar sin barbijo y que para comer, había que salir. Tengo a mis dos nietas. Nadie nos trajo siquiera un vaso de agua. Preguntamos a dónde podíamos pasar la noche y nos dijo que preguntemos a algún taxista". La mujer aseguró que consiguió un hostel por el que pagó 3.40 pesos.

Jésica Gutiérrez, una de las turistas varadas, tiene un bebé de un mes y una nena de 5 años. Foto: Chino Leiva

Camila Patricio y Luciano Ligorsia relataron que durmieron en uno de los bancos de la terminal. "Siguen diciendo que no saben cuándo podremos viajar pero tampoco quieren devolvernos el dinero. Tenemos que volver por trabajo sí o sí; de modo que estamos viendo de viajar a Viedma y desde ahí, a Buenos Aires pero perdemos injustamente esta plata".