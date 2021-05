Neuquén

En la pág. 24 del diario Río Negro del 21/05/21, bajo el título “Acusarán por homicidio a los asaltantes de un jubilado”, “…El caso pasará a la Fiscal de Homicidios, María Eugenia Titanti”, engalanando la nota una foto de la funcionaria.

La emoción se hizo presente de inmediato. Esa joven pelirroja es la hija del Dr. Luis Alberto Titanti, la mejor persona que conocí en mi vida, un juez como se debe, con valores firmes y defensor de la democracia republicana, la división de poderes, esa justicia que nos enseñó Alberdi.



Qué orgulloso estarías, Luis, si vieras hoy a tus hijos;han seguido rigurosamente tus pasos, el gran don de amigo y el respeto tenaz por los valores.

Te imagino feliz como cuando íbamos con nuestros gurrumines caminando presurosos hasta la estación de Zapala, esperando la llegada del tren que ya no está. Inolvidable esa pasión por los trenes, casi una obsesión.



Pero volviendo a tus hijos, quiero que lo sepas que son personas excelentes, honestas, aplicando en el ejercicio de la vida la relevancia de la responsabilidad y la magia de la amistad.

Loly, tu esposa y madre de tu descendencia, ha hecho un buen trabajo.



No puedo evitar recordar el día en que te fuiste tan injustamente de este mundo. En el cementerio me acerqué a tu viejo, lo abracé y le dije: “Las personas como Luis no se mueren, son buenos tipos, ejemplos para la sociedad y sus hijos seguirán su camino”. No me equivoqué: tus hijos son tu manera.



Ya nos veremos donde Dios quiera y será el inmenso abrazo.



Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947