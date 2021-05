Tuve coronavirus, ¿puedo hacer ejercicio como antes?

Luego de haber superado el coronavirus, una pregunta frecuente es si se puede seguir haciendo deporte como lo hacía antes del contagio.

Obviamente, todo dependerá de las secuelas que haya dejado la enfermedad. Lo ideal es realizarse un chequeo médico para determinar en qué condiciones estamos.

Un estudio publicado por The Conversation, y replicado por Clarín en su portal web, estima que el 80% de los pacientes desarrollaron uno o más síntomas a largo plazo. Los cinco síntomas más comunes son la fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, caída del cabello y disnea.

"Tenemos que pensar que este virus, el SARS-CoV-2, entra por vía respiratoria y produce una inflamación generalizada. Con ello, provoca dificultad en la oxigenación. Junto a la preocupación por el estado de salud, el aspecto psicológico representa la segunda clave de estos síntomas a largo plazo", explica Vicente Martínez de Haro, profesor Universitario, especializado en Actividad Física, Educación y Salud de la Universidad Autónoma de Madrid.

Retomando la pregunta inicial, el propio especialista señala que la actividad física "mejorará racionalmente el conocimiento sobre la forma de hacerlo, con ello, también sus niveles de capacidad, si así lo necesita y lo quiere".

"Si hemos estado largo tiempo haciendo reposo, es muy probable que los médicos nos prescriban trabajo con los rehabilitadores y fisioterapeutas. Al menos hasta recobrar unos niveles básicos de fuerza, coordinación y respiración. A partir de este momento, le dejarán autonomía y le recetarán actividad física", señala el artículo.

Superada la enfermedad, será un profesional quien aconseje qué tipo de actividad hacer, sobretodo qué es lo que no se recomienda para no agravar las condiciones de salud.

"Mi primer consejo como médico y técnico en Ciencias de la actividad física y el deporte: no haga actividad física en solitario. Por lo menos hasta que no hayan desaparecido todas las secuelas. Aun así, lleve consigo un teléfono, por si tuviera que comunicar rápidamente cualquier incidencia", aconseja el especialista.

"Para la persona que (re)entrena- continúa el profesional- es fundamental tomar conciencia de su propio cuerpo, de sus sensaciones, que deben ser buenas".

Algo importantísimo que Martínez de Haro también indica es que nunca se debe realizar trabajo físico con fiebre. "Si no se encuentra bien, no se debe forzar la situación. Lo ideal es descansar y chequear qué pasa. No se debe realizar actividad física con dolor o malestar", indica el profesional.

"Con prudencia y trabajo suave y progresivo, a largo plazo, seguramente volveremos a tener ese nivel físico deseado. Además, irán desapareciendo esos molestos síntomas que produce la Covid-19", resaltó el especialista.

Por último, el profesional recordó que un estilo de vida sedentario aumenta la mortalidad de los pacientes hospitalizados con Covid-19. "Es muy posible que, si era una persona activa, esto la haya protegido. Estemos como estemos físicamente, evite perder capacidad y busque la mejora continua", concluyó.