Un bonaerense se quedó con el primer triatlón del verano en Bariloche

Emanuel Iodice, un triatleta de Longchamps, provincia de Buenos Aires, hizo este domingo el mejor tiempo en el primer triatlón del verano en Bariloche, el tradicional Escape de la isla Huemul. En damas, ganó Alejandra Dupré, de San Martín de los Andes.

La competencia inauguró el calendario deportivo en la cordillera con un marco imponente y buen clima, que favoreció a los 170 competidores que realizaron la prueba de manera individual y grupal.

La prueba en el agua no realizó el tradicional "escape" de la isla frente a Playa Bonita, sino que se diseñó un circuito especial con la misma distancia, 1.500 metros, con la partida de cada competidor cada diez segundos, para evitar la masividad en la largada.

Con un tiempo de 2:11:07, el bonaerense Iodice se quedó con el primer lugar del podio, tras superar una exigente prueba de 1.500 metros de natación en las frías aguas del lago Nahuel Huapi, 40 kilómetros de bicicleta y 20 kilómetros de pedestrismo.

En segundo lugar quedó el joven barilochense Santiago Paz, con un tiempo de 2:13:37 y tercero el mendocino Matías Zani, que hizo la prueba en 2:14:32, según los resultados preliminares.

En damas, Alejandra Dupre de San Martín de los Andes logró el mejor tiempo con 2:51:03, seguida por la barilochense Carla Agostini Rua y tercera María Alejandra Bustingorry de Plottier.

En la entrega de premios estuvieron el titular del club Pehuenes, Diego Tislak, el subsecretario de Deportes local, Carlos Arrative, y el director de Eventos de la provincia de Río Negro, Caupolicán Rodríguez.

Un desafío para un foráneo

Emanuel Iodice superó un enorme desafío. Tras correr el fin de semana pasado en Puerto Madryn, llegó hoy a Bariloche con un buen entrenamiento de base y pruebas previas en el lago Nahuel Huapi para aclimatarse a las bajas temperaturas del agua.

"Corrí hace cuatro años y me fue muy mal, pasé frío, nunca pude entrar en calor y dije 'no vengo más'" contó entre risas Iodice, el competidor que se quedó con el primer triatlón del verano 2021 y en un contexto particular de pandemia.

Para Iodice ganar esta carrera "es muy importante" por la trayectoria del evento que organiza el club Pehuenes junto a la Subsecretaría de Deportes de la municipalidad de Bariloche.

La experiencia de hoy fue muy distinta a su debut en el Escape, según contó a la prensa, aunque el trayecto que más le costó fue el ciclismo "porque donde vivo es llano, no tenemos esta geografía para pedalear, así que fue algo nuevo, subir y bajar, sabía que tenía que jugármela", señaló.