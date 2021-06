Un coach deportivo en la región para romper tu propio techo

“Cuando el deportista dice 'si no salgo primero, no sirvo para nada', es un pensamiento muy negativo, bilardista”, reflexiona Leonardo Espinosa.

“Cuando vos te amigás con vos mismo, cuando empiezan a desaparecer los miedos, cuando empezás a controlar la ansiedad, no tenés límite, lo único que queda es poner toda tu atención en el logro de objetivos"

La frase no viene de un video motivacional en YouTube, sino de Leonardo Espinosa, coach profesional especializado en lo deportivo, que trabaja desde Allen acompañando a exponentes de la región, en distintas disciplinas. "La parte mental", agrega, "representa entre un 40 y un 50% de la tarea que realiza un deportista. Si una persona logró lo que logró hasta hoy sin haber trabajado con un coach, cuando lo hace, el despegue es increíble".

El coaching deportivo es una herramienta a la que recurren aquellos que buscan mejorar el rendimiento, al margen de los talentos y la perseverancia. Entendieron que lo que pasa por la cabeza de quien anhela el gol, la meta, el blanco o la bandera a cuadros, es fundamental.

Superar la muralla

“Entre lo que la persona es y lo que quiere ser, hay una gran diferencia”, plantea Leonardo para explicar un proceso en el que la pasión o la vocación representan sólo una parte del panorama. Mirar hacia adentro, con sinceridad y transparencia frente al coach, es lo que les permite identificar dónde pulir para dejar de repetir ciclos ineficaces o abandonar trabas que estancan los resultados.

“Hay gente que hace atletismo, por ejemplo, y que llega un momento en el que se empieza a preguntar ‘¿por qué hago esto? ¿para qué? ¿tiene sentido que corra? Mejor voy a empezar a dejar’... y comienza a aparecer lo que llamamos "la muralla", que es mental y que te empieza a cuestionar todo, con tal de que dejes”

"Ahí es el coach, quien hace un trabajo, semana a semana, o mes a mes, para que cuando te encuentres con esa muralla, la puedas atravesar lo más rápido posible”, grafica el especialista.

Las presiones que vienen de la familia y el entorno, el tiempo y el dinero invertido, la comparación con colegas quizás mejor preparados, entre otros aspectos, se vuelven puntos a revisar para que no acaparen la atención de quien compite. Sobretodo en una época donde la exhibición en las redes sociales y el reconocimiento público parecen determinarlo todo. “Cuando el deportista dice 'si no salgo primero, no sirvo para nada', es un pensamiento muy negativo, bilardista”, reflexiona Leonardo con una sonrisa. “No es bueno compararse, hay que pensar como piensa un deportista de alto nivel: cómo hago para crecer frente a mí mismo. No me puedo comparar con otro que no tiene mi pasado. Si antes lograba 5, hoy tengo que lograr 7 y así en forma progresiva. Porque si yo paso de 7 a 10, de la nada, lo más seguro es que haya sido sólo un golpe de suerte”, sostiene.

Visualizar

Para quienes ya eligieron una disciplina y apuntan a desarrollarla, les propone que se determinen: ¿‘cuánto quiero crecer esta semana’? Y a que se animen a visualizar los miedos y riesgos, en situaciones hipotéticas, para que dejen de ser terreno desconocido. “Se busca que la persona pueda vivir lo que va a vivir en el futuro, en el hoy”, comenta Leonardo. Con la ayuda del coach en las sesiones, se va guiando la imaginación para poder recrear en la mente todo el contexto de esa situación que se teme experimentar. En la repetición de estos momentos y el análisis de lo que va surgiendo, el deportista puede empezar a atraversarlo.

La mejor versión de uno mismo

Concluyendo, recalca que las herramientas del coaching deportivo son aplicables a cualquier ámbito de la vida: siempre apuntan a lograr la mejor versión de uno mismo. “Cuando no se logra manejar interferencias como la presión del público, el miedo a que el entrenador no te vuelva a poner, la comparación con los compañeros, seguramente lo máximo que puedas hacer es un 7. Quizás otro que es un 6, pero el coach lo empieza a preparar, a romper las trabas, seguro va a poder hacer mucho más de lo que inicialmente hubiera sido”, finalizó.

La charla completa