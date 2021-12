Un diploma contra los obstáculos: la historia de Marcos, un luchador

Marcos Tomás Valdés está a días de cumplir 21 años. Desde su nacimiento, y debido a una parálisis cerebral por asfixia intrauterina, no puede caminar ni ver. Sin embargo, estas limitaciones físicas no le han impedido cumplir sus metas: acaba de salir del secundario Centro de Educación Técnica (CET 24) con el título de técnico en producción agropecuaria.





Para el adolescente, su situación no es un problema, porque logra integrarse en cualquier lugar rápidamente debido a su carisma y su sensatez. Tras unos minutos de charla con Marcos se siente el alma fortalecida, por la serenidad y picardía que transmite al mismo tiempo, con una madurez a la medida ideal para superar cualquier obstáculo.

Tomás no ve, pero su gran percepción auditiva -sumada a una memoria privilegiada- le permite acumular toda la información recibida y lo hace imposible de vulnerar. El joven vive en el barrio “Del Rosario”, donde asistió al Jardín Nº 71 y donde también cursó toda la primaria en la Escuela Nº 346. Allí asistió como “alumno integrado”, aunque sus notas estuvieron en el mismo nivel que el resto de sus compañeros.

“Siempre me gustó la carrera de periodista, ahora quiero estudiar periodismo” aseguró, en relación al futuro que espera construir. Durante estos últimos seis años, sus padres realizaron un gran esfuerzo para que su hijo menor estudiara, recorriendo casi 30 kilómetros hasta Colonia Juliá y Echarren, donde está emplazado el CET 24.

Durante los últimos tres años, el flamante egresado tuvo a Verónica Alarcón como acompañante terapéutica, quien lo guió en sus estudios. Tanto ella como los padres de Tomás no lograron evitar las lágrimas durante el acto de colación de grado, cuando lo llamaron para recibir el diploma. Y no solo eso: Tomás también fue galardonado como escolta de la bandera de la provincia de Río Negro. “No pude ver, pero sentí un gran orgullo el estar al frente con mis compañeros escoltando la bandera”, explicó.



Tomás expuso y defendió su tesis en la práctica profesionalizante, enfocada al turismo local. Y su trabajo fue muy elogiado.



Otro momento que llenó de emoción a todo el entorno familiar y escolar fue cuando, antes de cerrar el año, Tomás expuso y defendió su tesis en la práctica profesionalizante enfocado al turismo local. Allí realizó diversos encuentros con prestadores turísticos para elaborar su proyecto. A diferencia de sus compañeros, él no puede ver los apuntes, por lo que debió registrar todo en su cabeza. Y lo realizó casi a la perfección, de hecho: obtuvo una calificación de 9, e incluso varios puntos de su informe fueron tomados por el sector turístico.

“Estos años en la secundaria fueron de mucho aprendizaje, una experiencia insuperable. Renegué mucho, otras veces me enojaba por las exigencias, pero las docentes lo hacían porque sabían que yo era capaz. Permanentemente me decían ‘vos podés’, ‘vos sos capaz’… y gracias a ellas me recibí”, comentó Tomás. Geografía fue la materia que menos le gustaba y más le costó. En contrapartida, todo lo referido a la historia era donde se encontraba más cómodo para estudiar, mostrando toda su habilidad.

Marcos es hincha de Boca, y nació en una familia tradicional de la comarca, reconocida por trabajar en una curtiembre en un pequeño galpón en La Adela con la fórmula tradicional de sus antepasados, que llevan tres generaciones manteniendo un sello propio en la Patagonia. El grupo está compuesto por su padre, Aldo Valdés; la mamá, Gladys Noemí Ramos; y sus hermanos, Ángela y Lucas.

“Me siento feliz, orgullosa de que Tomás haya podido cumplir una nueva meta. Se termina una nueva etapa después de muchas luchas. Ahora nos estamos enfocando para ver cómo podemos hacer que estudie la carrera terciaria, una carrera que tanto le apasiona” contó Gladys, mientras repasaba los distintos inconvenientes que debieron superar para que su hijo estudie: “Él tiene dos incapacidades, no ve y no camina; y para los profesores se les hace muy difícil encontrar la forma de enseñarle. Hubo casos donde las maestras no se animaban, pero tanto Tomás como sus maestras se fueron adaptando y con el esfuerzo de todos se logró”, sumó.



Para celebrar sus logros, disfrutó junto a sus compañeros, familia y docentes.



Tomás interrumpe para sumarse a la charla. “Perdón que me meta. Te cuento que muchas veces me enojé con la directora o las maestras, porque me exigían mucho… pero ellas solo me estaban empujando para que aprendiera, me daban ánimos para que no baje los brazos. Y gracias a eso aprendí todo y les agradezco por eso”, explicó.

A la vez, la familia reconoce el profesionalismo y la calidez humana impuesta por la docente Belén Prieto, para que el reciente egresado pueda cumplir con cada uno de los objetivos de estudio. Por su parte, Verónica Alarcón relató que “acompañé a Tomás desde cuarto año, donde yo no podía estar durante la clase pero lo podía asistir en los recreos. Este último año fue maravilloso, porque sus compañeros no querían extraerlo del grupo y se encargaban de llevarlo para todos lados, lo mantuvieron integrado. Yo casi ni existía”.

Tomás realizó todos sus estudios con una computadora portátil, que contaba con algunas características especiales que le permiten redactar y escuchar audios de los temas que está realizando. El grupo de estudiantes que se recibió el 17 de diciembre está integrado por Marcos Retamal, Tomás Valdés, Jonathan Cabrera, Máximo Oñate, Iñaki Izaguirre.