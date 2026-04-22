Afiliados al Ipross vuelven a tener cobertura de tratamientos oncológicos en Bariloche

Los afiliados al Ipross vuelven a tener cobertura de tratamientos oncológicos en Intecnus, en Bariloche. Foto: archivo

Los afiliados del Ipross de la Zona Andina podrán acceder a tratamientos oncológicos en Bariloche a partir del restablecimiento del convenio con la Fundación Intecnus.

Ipross tuvo convenio con Intecnus años atrás, pero la abultada deuda que se generó hasta el 2023 -en el gobierno anterior- motivó el fin de ese acuerdo en agosto de ese año. Ahora, a partir de la firma del nuevo convenio, se restablece la atención para la totalidad de los afiliados de la obra social provincial en la región, al igual que ya existe desde fines de diciembre un convenio similar del ministerio de Salud para la derivación de pacientes que se atienden en el hospital.

La institución, que está vinculada a la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero es administrada por la fundación, es un centro de referencia en radioterapia y medicina nuclear.

El nuevo convenio fue firmado por la presidenta del Ipross, Ivana Porro, y el presidente de Intecnus, Fernando Quintana, y tuvieron la rúbrica también del gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, quienes visitaron la institución este martes.

Las autoridades de Intecnus e Ipross firmaron el convenio que también rubricó el gobernador Weretilneck. Foto: Gentileza

“Avanzamos en un esquema de atención más accesible y oportuno para pacientes oncológicos, donde la cercanía y el tiempo de respuesta son determinantes”, dijo Thalasselis.

Porro remarcó que “esta incorporación representa un cambio muy importante para nuestros afiliados, porque permite garantizar la continuidad de los tratamientos dentro de su propio entorno”.

También con Intecnus, el ministro de Salud firmó un segundo convenio para implementar residencias en terapia radiante y diagnóstico por imágenes, que forman parte de las vacantes creadas este año en el programa de residencias médicas, cuyos exámenes se realizaron ayer en las sedes de Cipolletti y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«La iniciativa permitirá formar profesionales en la provincia con acceso a tecnología, equipamiento y equipos especializados, fortaleciendo el sistema sanitario rionegrino y generando capacidades en áreas críticas», destacó el Gobierno.