"Un domingo en familia", la nueva propuesta del Teatro Cervantes

Hasta el próximo sábado 8 de agosto, el Teatro Cervantes y su plataforma de YouTube traen un nuevo espectáculo para toda la familia.





Se trata de “Un domingo en familia”, que se presentó en la sala Orestes Caviglia del Cervantes durante 2019.

“Un domingo en familia construye un intenso y apasionado travelling por la historia de la militancia argentina en los años 70. La dramaturga Susana Torres Molina trabaja aquí como una suerte de compiladora: no sería necesario agregarle nada a la realidad, basta con citar y agrupar sus más disonantes versiones. Entonces, la autora no pareciera escribir sino más bien escuchar, como si no existiera la mediación entre la obra y el testimonio, como si la ficción fuese, en definitiva, pura postproducción de la Historia”, explica el Cervantes en la sinopsis del show.





La obra, escrita por Susana Torres Molina y dirigida por Juan Pablo Gómez, cuenta con la actuación de Anabella Bacigalupo, Lautaro Delgado Tymruk, Juan De Rosa y José Mehrez.

La música es de Guillermina Etkin, la iluminación de Patricio Tejedor, la escenografía de Paola Delgado y el vestuario de Roberta Pesci.

Quienes quieran disfrutar el espectáculo, deben ingresar al canal de YouTube “Teatro Cervantes” en este enlace.