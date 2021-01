Un merendero de Bariloche no recibe donaciones desde hace 3 meses

Desde hace tres meses, el merendero Los corazones de Beatriz no recibe donaciones. Por eso, pasaron de distribuir tres viandas semanales a entregar solo los días sábados.

Pero además, de las 280 raciones que llegaron a preparar durante la pandemia, con los insumos de los que disponen, hoy apenas llegan a las 120 porciones.

“El sábado pasado quedaron unas 7 personas sin almuerzo. Mucha gente nos consulta cuándo podrán pasar a buscar comida pero les explicamos que no tenemos nada de ayuda. Te parte el alma”, planteó Beatriz Curruhuinca, la impulsora del merendero que funciona en el barrio Nahuel Hue, desde hace siete años.

Contó que tiempo atrás, recibían gran cantidad de colaboraciones. Muchos hoteles, panaderías o verdulerías enviaban los insumos que les sobraban. Pero la asistencia se cortó.

En el último tiempo, los integrantes del merendero se encargan de buscar y aportar insumos y cuentan con el aporte de la organización barilochense Cumpliendo un sueño que, el sábado pasado, por ejemplo, preparó un guiso.

“Ha sido un año muy difícil y sigue. La gente que colaboraba con nosotros quizás ya no puede o no tiene trabajo. El tema es que dábamos de comer a muchas madres con niños o abuelos. Y ya no podemos”, señaló la mujer.

Curruhuinca dijo que tampoco reciben ayuda del municipio desde fines de noviembre: “Nos dijeron que la situación es complicada y que quizás se normalice en febrero”.

El secretario de Desarrollo Humano de Bariloche, Juan Pablo Ferrari, aseguró que nunca dejaron de llevar ayuda. “En un comienzo, el acuerdo era que no cocinaran porque era preferible dar cajas a la gente para que se cocinara en sus casas a fin de evitar el aglomeramiento. Por eso, les damos la mercadería como módulos”, señaló el funcionario.

Advirtió que “como el merendero siguió recibiendo donaciones de distintos lugares, continuaron cocinando. Siempre que tenemos les damos algún tipo de ayuda. Sucede que el suministro se cortó en diciembre y enero porque cierran las partidas presupuestarios para las compras”.