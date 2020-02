Un privado absorbe parte del exsanatorio del Sol

Las penurias de los extrabajadores del sanatorio del Sol están lejos de haber terminado. A pesar de las promesas y gestiones del gobierno provincial, sólo un 40% del plantel de ese establecimiento –que cerró sus puertas a comienzos de enero– consiguió nuevo empleo en otras empresas del sector.





Más de 60 agentes siguen a la espera, con la expectativa de ser absorbidos por el Hospital Privado Regional. La mayoría son enfermeras, mucamas y personal administrativo.

El delegado del gremio de la Sanidad Lucas Maliqueo dijo que el HPR se transformó en la empresa más fuerte del sistema de salud local, ya que además de administrar su propia clínica ubicada en el barrio Belgrano, el Instituto Materno Infantil, la firma de emergencias médicas Activa y un centro de hemodiálisis acaba de alquilar las antiguas dependencias del sanatorio del Sol para montar allí una nueva guardia y consultorios.

Maliqueo dijo que hasta ahora “el 98% de los reincorporados están en el HPR”, que necesitaría a otros 25 empleados cuando abra el nuevo anexo.

Pero esa solución no alcanzaría para todos. Por eso también hay contactos con el sanatorio San Carlos, la fundación Intecnus y algunos laboratorios y geriátricos para ubicar al resto de los 108 agentes que quedaron sin empleo.



El 98% de los reincorporados del Sanatorio del Sol están en el Hospital Privado Regional”. Lucas Maliqueo, el delegado del gremio de la Sanidad.



La responsabilidad de esas gestiones fue asumida por el secretario de Trabajo de la provincia Jorge Stopiello, luego de varias protestas realizadas por los trabajadores.

Maliqueo dijo que las reincorporaciones hasta ahora son para iniciar relaciones laborales “desde cero”, sin la antigüedad previa en el Sol, que en algunos casos superaban los 15 años. “Esa será una batalla que esperamos dar desde el gremio una vez que reincorporen a todos”, señaló.

Dijo sin embargo que las remuneraciones superan en general la que percibían hasta diciembre pasado, porque ahora cobran los salarios de convenio, que el empleador anterior no respetaba. El dirigente gremial admitió que el proceso de reubicación es más lento de lo que esperaban y por eso, mientras pelean por cobrar los 7 meses de sueldo adeudados por el Sol, los trabajadores realizan ferias de ropa usada y de productos de repostería para tener un ingreso mínimo.





Dijo que el sanatorio fallido les debe en conjunto unos 30 millones de pesos y hay un grupo de exempleados que ya inició demandas legales. Otros seguirían ese camino. Según Maliqueo, la expectativa es favorable porque el sanatorio “no presentó la quiebra” y tiene todavía cápitas a cobrar de obras sociales.

Otra de las opciones que no descartaron es constituir una cooperativa para prestar servicios de salud. Con ese contactaron al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que se comprometió a brindarles asesoramiento y ayudas específicas.