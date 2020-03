Un suplemento para acompañarte en la cuarentena

Quedarse en casa no es una opción. Es una necesidad y una responsabilidad social para que la pandemia no nos golpee tan fuerte.



Con la cuarentena obligatoria dispuesta desde las cero horas del viernes por el gobierno nacional, familias enteras pasarán muchos días juntos, las 24 horas. Para acompañar ese proceso, a veces más fácil, a veces complejo, diario Río Negro acompañará desde mañana todas sus ediciones con #QuedateEnCasa, un suplemento en el que vas a encontrar recetas, juegos (crucigramas, sudokus, etc.), sugerencias para hacer en casa con las cosas que hay, cuentos y algunas rutinas de ejercicio físico para que el encierro no se transforme en sinónimo de sumar kilos.



Lo que busca y quiere este suplemento es convertirse en un compañero de los lectores. Por eso, todos pueden escribir quedateencasa@rionegro.com.ar, con sus dudas, sus propuestas y también para sumarse las “Historias con recetas”, en las que buscamos contar nuestras vivencias o anécdotas a partir de esos platos que han hecho nuestras madres y abuelas. La idea es quedarse en casa, sin estar solos.

