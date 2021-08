Un trío mendocino contó su historia de poliamor: «Tenemos la idea de comprometernos»

Eliana y Nazareno manejaban un call center en Mendoza. Eran pareja hasta que Maira comenzó a trabajar con ellos y al poco tiempo descubrieron que se amaban los tres.

Maira ese hizo amiga de la pareja desde el primer momento. Coincidían en muchos aspectos. Siempre había una salida que los divertía pero con el tiempo notaron que todo era mejor cuando lo compartían entre los tres.

“Empezó todo como un relación laboral, luego de amistad, y ahora, de amor”, señaló Nazareno. "Empezamos a ver que sentíamos cosas que no entendíamos”, contó por su parte Maira, quien añadió: “Los tres nos juntábamos sin problemas, pero si yo me juntaba sola con Eli, extrañábamos al otro".

“Si éramos sólo dos, en cualquier cosa que hiciéramos nos hacía falta el otro. Eso fue llevando a plantear cómo seguíamos adelante”, reveló a su turno Eliana.

“Tenemos una relación de poliamor y de tres. No mantenemos una relación abierta, no somos swingers. Somos un trío y nos amamos”, explicaron los enamorados al diario Los Andes.

Cuatro años después del primero beso lo pueden contar mucho más fácil. En la casa que comparten como cualquier pareja.

Al inicio de la relación, cuando todos advirtieron que entre ellos había atracción física y amorosa, faltaba saber quién se animaba a expresarlo primero. Entonces fueron ellas las que rompieron el hielo.

“Habíamos organizado una juntada en nuestra casa y decidimos no salir a bailar”, recordó Eliana. “Era una cena después de pasar todo el día juntos. Con May, en un momento, nos propusimos hacerle una broma a Naza, diciéndole que íbamos a ser novias porque ya no nos gustaban los hombres. Cenamos, le ofrecí vino a él. Él dijo que no y ella sí aceptó. Y ahí nos dimos un beso. Quedó todo explicado”, recordó.

Nazareno contó que no lo podía creer: “Como hombre es una fantasía normal, estaba en medio de dos mujeres hermosas, pero no creí que ahora estaba por empezar a formar parte de una relación de tres”.

“Fue todo natural y sin problemas ya desde esa primera vez. Pasó lo que estábamos sintiendo: nos queríamos los tres, nos protegíamos”, contó Maira. “Era lo que le estaba faltando a la relación, porque antes ya habíamos notado que sólo dos nos sentíamos incompletos”.

En cuanto a la intimidad, Nazareno explicó: “Es descubrir algo nuevo cada día”. Eliana, en cambio sostuvo que es tan intenso lo que se siente que “no hay palabra que lo defina, es único”.

“Tuvimos que comprar una cama más grande, porque con la otra se nos hacía imposible”, reconoció entre risas Maira, quien añadió: “Teníamos una de dos plazas y murió, se rompieron todos los resortes. Para colmo, cuando compramos la nueva, era tan grande que no entraba por la puerta”.

Luego de asumirse como trío indicaron que además trabajaron en el reconocimiento social. “Nos ayudó mucho ver una serie que está en Netflix, y se llama "Tú, yo y ella, la recomiendo”, explicó Nazareno. “No teníamos parámetros para lo nuestro, era todo un proceso de autodescubrirnos. Esa serie nos dio los parámetros”, aseguró Eliana.