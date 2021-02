Una biopic de Fito Páez y todo lo que Netflix tiene pensado para 2021

"El amor después del amor", serie biográfica sobre la vida de Fito Páez con la participación del mismísimo músico rosarino como productor, es el más resonante de los títulos argentinos anunciados por Netflix, con otros destacados como una comedia con Guillermo Francella y la tercera cinta de la saga iniciada con "Perdida" protagonizada por Luisana Lopilato.

"Iremos poco a poco ganando no solo en cantidad, sino en lo que a mí más me interesa, que es en la diversidad de géneros y de miradas en lo que hacemos", prometió el vicepresidente de contenido de Latinoamérica del gigante del streaming, Francisco "Paco" Ramos, en una charla con Télam para hablar sobre las novedades de la compañía en el país.

Enmarcado en la búsqueda que el ejecutivo define como "empoderar a voces auténticas" de la región -y que por supuesto no debe leerse por fuera de la feroz competencia entre plataformas que se avecina con el crecimiento de Disney+ o Amazon y el inminente arribo de jugadores como Paramount+ o HBO Max-, Netflix prepara producciones locales para nutrir a su ya de por sí abultado catálogo.

En "Serendipia", Agustín "Soy Rada" Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes más conocidos de su tiempo.

Entre todas las novedades llama especial atención "El amor después del amor", que recorrerá 40 años de historia de una de las más grandes estrellas de la música latinoamericana, pasando por sus éxitos y sus fracasos, sus momentos de genialidad y sus tragedias.

Producida por Mandarina Televisión, no tiene aún al actor que encarnará al músico pero sí cuenta ya con Páez como productor, junto con el director Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade y el realizador Juan Taratuto.

Otra novedad sobresaliente será "Granizo", película de comedia con Guillermo Francella, dirigida por Marcos Carnevale y escrita por el ganador del Oscar Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, sobre un meteorólgo de la TV que equivoca un pronóstico y se gana el odio del público, por lo que deja la gran capital para refugiarse en su ciudad natal y redescubrirse a sí mismo.

"Casi feliz", con Sebastián Wainraich y Natalie Pérez, tendrá segunda temporada.

A las órdenes del realizador de "Corazón loco", se suman figuras de la talla de Romina Fernandes, Peto Menahem, Martín Seefeld y Laura Fernández, entre otros.

También se anunció "Pipa", tercera película protagonizada por Lopilato en el rol de Manuela Pelari basada en las novelas de Florencia Etcheves; un especial de comedia de Agustín "Soy Rada" Aristarán, y las nuevas temporadas de "Casi feliz" de Sebastián Wainraich y la carcelaria "El marginal" (ahora con estreno por Netflix antes que en otro espacio).

Estos seis nuevos proyectos de la plataforma en la Argentina se suman a otras tres series en distintas etapas de desarrollo y que generan gran expectativa desde que fueron anunciadas en 2020: el thriller "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro con gran elenco, la musical "Cielo grande" y, acaso la más importante, "El Eternauta", con guion y dirección de Bruno Stagnaro.

P: De a poco parece que Netflix comienza a acelerar su producción de títulos argentinos.

Paco Ramos: Me gustaría que hubiéramos ido más rápido pero la pandemia no nos lo ha permitido, pero el entusiasmo y el compromiso con la Argentina sigue igual. Buscamos empoderar a voces auténticas en cada país. Lo más interesante es que haya una complementariedad de puntos de vista, que las cosas no parezcan contadas con el mismo patrón; que tengan una cohesión como total pero cada una tenga su particularidad.

P: ¿Qué aportan los nuevos títulos anunciados en términos de esa complementariedad?

PR: Hay varias cosas de comedia, que en este momento tiene un valor muy interesante. Ya sea en ficción o en no ficción la comedia acertada permite acercarnos muchísimo a lo que está oliéndose en las calles. Luego el thriller, en lo que Argentina históricamente siempre ha sido muy buena. Son todas muy argentinas, pero también nos permiten demostrar fuera de la Argentina un país complejo, diverso, potente cultural y socialmente.

Todas las producciones argentinas que Netflix tiene en desarrollo

"El amor después del amor" (serie): Serie biográfica con actores sobre el universo y la historia de Fito Páez, que recorre 40 años de una vida atravesada por la genialidad y la tragedia, éxitos y fracasos, excesos, amores y canciones. Productores: Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade, Juan Taratuto y Fito Páez. Una producción de Mandarina Televisión.

"Casi feliz", temporada 2 (serie): Segunda entrega de la serie de comedia escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich, sobre un hombre con conflictos en todos sus vínculos, especialmente con él mismo. Protagonizada por Sebastián Wainraich, Natalie Pérez, Santiago Korovsky, Peto Menahem, con invitados especiales. Dirigida por Hernán Guerschuny, creada por Alejandro De Grazia, Hernán Guerschuny, Sebastián Wainraich, Pablo Udenio y con guion de Wainraich. Producen HC Films & Tiger House.

"Granizo" (película): Un famoso meteorólogo de la televisión se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto lo obligará a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano. Protagonizada por Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Martín Seefeld, Laura Fernández, Nicolás Scarpino, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty. Dirigida por Marcos Carnevale, con guion de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. Una producción de Kuarzo Entertainment y Leyenda Films, en asociación con Infinity Hill.

"El marginal", temporada 4 (serie): Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor (Juan Minujin), Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado), vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo, liderado por un cínico director, junto al Mono y su banda, capos de los presos. A esta confrontación se suma la filial local de la Sub21. Desde afuera, Sergio Antín (Gerardo Romano) operará para adueñarse del poder de la cárcel y Emma Molinari (Martina Gusmán) ayudará a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga. Dirigida por Alejandro Ciancio, con Sebastián Ortega como productor/showrunner. Una producción de Underground y Telemundo Global Studios.

Habrá "El marginal 4" en 2021 con el irreemplazable Juan Minujín.

"Pipa" (película): Protagonizada por Luisana Lopilato, con la dirección de Alejandro Montiel y guion de Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel y Florencia Etcheves. Una historia basada en el personaje Manuela "Pipa" Pelari de Florencia Etcheves. Producida por FAM Contenidos y Corinthian Argentina.

"Serendipia" (especial de comedia): Es el espectáculo en el que Agustín "Soy Rada" Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes más prestigiosos de Latinoamérica. Protagonizado por Aristarán, dirigido por Pablo Faro, una producción de Nippur Media.

"Cielo Grande" (serie): Producción musical acerca de un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un hotel especializado en deportes acuáticos. Dirigida por Mauro Scandolari, escrita por Jorge Edelstein y producida por Pablo Ferreiro. Lidera el elenco la mexicana Pilar Pascual ("Go! Vive a tu manera"). Una producción de Non Stop.

"El reino" trhiller político que narra las ambiciones presidenciales de un pastor evangélico.

"El Reino" (serie): cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo Presidente de la Nación. Un thriller protagonizado por Mercedes Moran, Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Vera Spinetta. Con dirección de Marcelo Piñeyro, guion de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. Una producción de K&S Films.

"El Eternauta" (serie): Versión contemporánea basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld, esta historia de ciencia ficción muestra a un grupo de personas luchando contra una invasión extraterrestre. La produce K&S, dirige Bruno Stagnaro y cuenta con la participación de Martín Oesterheld como consultor.