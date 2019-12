Una cantera no autorizada

Bahía Blanca

Carta al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández y a la gobernadora electa.

Somos herederos (12) de un predio de 57 hectáreas en la ciudad de San Carlos de Bariloche a 8 kilómetros del centro, en el barrio El Pilar (N. Catastral Nº 19-7-530730, parcelas 4 y 5). Está totalmente forestado y con todos los servicios. Posee una cantera que nunca quisimos explotar para no perjudicar el bien ni afectar sus recursos no renovables. Hace aproximadamente un año tomamos conocimiento de que la empresa Codistel SA fusionada con Arlon SA - el titular de la primera es el señor Luzzardi- fue autorizada a ingresar y explotar nuestra propiedad privada por el director de Minería de Río Negro, Sr. Juan Pablo Espinola (X. expte.34.044-M.-09, Expte 37.071/SCA-COD/2014 de 4-4-2019). Nos hemos comunicado reiteradamente con él y se desentiende de la responsabilidad que lo atañe.

La Municipalidad ha dejado constancia de que hay un área de aproximadamente 160.000 m² afectada por la extracción de áridos gruesos y finos, como también de la presencia de maquinaria pesada de Codistel.

Nos hemos comunicado con la gobernación de Río Negro, presentándole toda la documentación y la denuncia penal que ya le hicimos a Luzzardi, pero parece ser que el anterior gobernador, Alberto Weretilneck, vivía de viaje, o por lo menos eso es lo que me decía su secretaria. También pasamos todo por Presidencia, pero desde allí tampoco nos dieron respuesta, ya que esperaban que el nuevo gobierno solucionara el problema. Hace un año y medio aproximadamente pedimos una audiencia con el gobernador para ofrecerle el predio para la construcción de viviendas. Pero cuando concurrimos nos atendió el ministro y nos dijo que el gobierno no estaba en condiciones de hacer una inversión de semejante envergadura. Claro, para comprar para hacer viviendas sociales no había interesados, pero sí para que empresas privadas se enriquezcan a costa del patrimonio ajeno.

¿Cómo puede ser que el director de Minería, el Sr. Espinola, autorice a explotar una cantera privada sin ninguna documentación? ¿Cuánto más van a esperar para revocarla? Y ¿quién paga todos los daños y perjuicios que se han ocasionado? Señores gobernantes, esperamos con premura una respuesta de ustedes.

Margarita Mirta Vidales DNI 13.221.250

Dario Leonardo Centani DNI 12.221.281

y herederos de Jose Ramiro Vidales y Angélica Feliza Acevedo