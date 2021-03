Una comisión mediadora resolverá el conflicto de Petroleros con Shell

A tres semanas desde que se desató el conflicto del gremio de Petroleros Privados con la empresa operadora Shell, por la subcontratación de una empresa proveedora de arenas, aún no hubo una resolución final. El tema quedó en manos de una comisión que dictaminará si corre o no el reclamo que inició la organización sindical.

Se trata de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos (CEI) que forma parte del acuerdo de reactivación que firmaron los gremios petroleros de la región con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) el año pasado. Está integrada por las cámaras, la subsecretaría de trabajo y quien sea designado por la organización sindical.

“Este es un conflicto raro, donde intervienen todas las partes y se ha transformado en una maraña”, dijo el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra en diálogo con Energía On.

Según pudo averiguar este medio, la semana pasada hubo una reunión entre el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney y Guillermo Pererya, en la que se resolvió aplicar el Mecanismo de Resolución de Conflictos.

Ayer por la mañana el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa realizó una presentación en la subsecretaria de Trabajo de la provincia de Neuquén con el objetivo de que “se ponga al frente” del Mecanismo de Resolución de Conflictos. Dentro de las 24 horas siguientes las partes deben ser notificadas y a partir de allí comenzarán a regir los 10 días hábiles en los que llegará a una decisión final.

Vale señalar que, de ser necesario, la comisión puede solicitar una prórroga de 10 días hábiles más para dictaminar sobre el conflicto.



“Acá hay un tema, la empresa contratada por Shell, Cristamine, no está en la lista que tiene que estar, que es la de empresas de arena. Entonces acá la denuncia es con la empresa Shell, no con Crisitamine, por contratar a una empresa que no está en el Convenio Colectivo que dice que ‘todas las empresas que forman parte del presente convenio, exigirán a sus contratistas el fiel y cumplimiento del mismo de las tareas que realizan’, eso no sucedió acá”, señaló Pereyra ante la consulta de este medio.

El lunes 15 de marzo el gremio petrolero realizó un paro en el pad 22 del área de Vaca Muerta operada por Shell, Cruz de Lorena, donde la empresa Halliburton estaba realizando fracturas. La razón del paro fue el encuadre sindical de los trabajadores de la empresa Cristamine, que es la proveedora de la arena, que tiene a sus empleados encuadrados bajo el gremio de los mineros.

Desde petroleros privados se basan en el artículo 36 del Convenio Colectivo de Trabajo que dice que las empresas firmantes del acuerdo “obligarán a sus contratistas al fiel cumplimiento del presente”. El miércoles 17, el ministerio de Trabajo de Nación, dictó la conciliación obligatoria.

Desde el gremio son optimistas sobre su planteo y aseguran que la posición de la petrolera no corresponde y confían que la comisión fallará a su favor.

“Al no estar federalizado el conflicto, quien debe participar en esto tiene que ser la subsecretaria de Trabajo de la provincia, no Nación”, expresó Pereyra.

Por último, el gremialista aseguró que, si la comisión falla a su favor, no exigirán la contratación de ninguna empresa en particular. “Eso será decisión de la empresa, si indirectamente no hace la fractura o no contrata la arena, eso será decisión de la empresa, mientras no afecte a los intereses de los trabajadores, puede tomar cualquier opción”, concluyó.