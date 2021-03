Paro petrolero: Pereyra amenaza con pedir jury al fiscal

El conflicto generado por las medidas de fuerza que desde el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa en un área de la firma Shell sigue escalando y ahora fue el titular del gremio, Guillermo Pereyra, quien amenazó con iniciar un jury al fiscal que interviene en el caso.

Desde el lunes por la tarde el gremio paró las operaciones de fractura del pad 22 del área Cruz de Lorena, de Shell, en donde reclaman que los operarios de la empresa proveedora de la arena, Cristamine, dejen de estar enmarcados como mineros y pasen a ser afiliados al gremio petrolero.

En diálogo con Energía On, Pereyra aseguró que “ayer ocurrió algo raro, Shell hizo una denuncia penal a pesar de que no había ningún ilícito. Era un paro, no había ningún piquete porque nosotros no hacemos esas cosas, y actuó la justicia. Es totalmente raro porque no puede actuar la justicia, mandaron la policía hicieron firmar una intimación para desalojar”.

El secretario general de Petroleros Privados enfatizó que “hemos hablado con el fiscal general (José) Gerez ayer porque esto es gravísimo y vamos a iniciar un juicio político, vamos a pedir un juicio político -en referencia a un jury- porque no puede ser que la justicia esté para coartar la libertad sindical, en un terreno que es netamente gremial y que deben actuar las autoridades de Trabajo”.

Como anticipó Energía On además de la denuncia de Shell desde la empresa de servicios Halliburton se hizo una presentación en el ministerio de Trabajo de la Nación y desde Cristamine se realizó otra denuncia penal en la que acusaron a los referentes sindicales del delito de coacción.

Por su parte Pereyra explicó que ln reclamo se debe a “un tema de encuadramiento: el artículo 36 del convenio colectivo de trabajo nuestro dice que las empresas firmantes del acuerdo obligarán a sus contratistas al fiel cumplimiento del presente. Esto es lo que no ocurrió con Shell que no la obligó a que se encuadre y el ministerio de Trabajo ayudó para que esto ocurra así”, en referencia a la resolución en la que marcó que los operarios de la empresa corresponden al gremio minero. Es por esto que el dirigente agregó que “si son mineros no hay ningún problema, pero no pueden entrar al yacimiento”.

Sin embargo desde las empresas se detalló en las denuncias penales que presentaron que el vínculo entre las firmas es solo para proveer el material, la arena de fractura, que es transportada por otra empresa hasta la locación, por lo cual ningún operario de Cristamine ingresa a los yacimientos.

Tras la primera actuación de fiscalía, Pereyra ratificó que continúa el paro en el pad, que implica para las empresas una pérdida de 250.000 dólares por día, que ya superó el medio millón.

Fiscalía convocó a una mesa de diálogo

Es por esto que desde la Fiscalía, el fiscal general José Gerez y el fiscal a cargo del caso, Pablo Vignarolli, detallaron que convocaron a las partes a una mesa de diálogo para mañana a las 9 de la mañana.

En el encuentro, que no será una mediación penal, fueron convocadas las empresas Shell, Cristamine, la firma que realizaba las fracturas Halliburton, el sindicato, autoridades del minsterio de Energía de Neuquén y de la subsecretaría de Trabajo de la provincia.

Gerez explicó a Energía On que la convocatoria se da “a los efectos de encontrar una solución acordada. No es una mediación penal sino para construir una salida pacífica a este conflicto gremial”. En tanto que el fiscal Vignarolli advirtió que “Cristamine tiene una resolución del ministerio de Trabajo sobre el encuadre gremial así que vamos a ver qué margen de negociación hay”.