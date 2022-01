Una funcionaria justificó el cierre del Mercado Comunitario de Bariloche

La secretaria de Desarrollo, Innovación y Empleo de Bariloche, Eugenia Ordoñez, justificó el cierre del Mercado Comunitario municipal ante las escasas ventas y la necesidad de aportar subsidios millonarios para sostener el servicio, y afirmó que se “refuncionalizará” con nuevas estrategias para ayudar a los productores de la economía social.

Ordoñez acudió esta mañana al Concejo Municipal donde fue interpelada a pedido de la oposición y con un fuerte reclamo de las organizaciones vinculadas a la economía social que estuvieron presentes en la sala.

El cierre del mercado ubicado en la calle Vereertbrugghen, en el este de la ciudad, cercano a la estación de trenes, fue sorpresivo para muchos antes de la Navidad, justo cuando se disponía la venta de corderos y chivos de los productores de la Región Sur. Y con el correr de las semanas el malestar se acrecentó entre las organizaciones de productores de la ciudad.

Ordoñez intentó bajar el tono al malestar y dijo que no se trataba del fin de una política vinculada a alentar a la economía social sino que era solo un cierre de un “salón de ventas” porque no rendía.

Esgrimió que el Mercado Comunitario para funcionar requería de un aporte del Estado de 12 millones de pesos y que con sus propios ingresos no lograba cubrir la masa salarial del personal municipal del área.

También señaló que en el mercado hay 20 productores locales que comercializan y facturaron 721.000 pesos durante todo el 2021. Esas cifras las comparó con otros programas del área que nuclean a 129 emprendedores de diversa producción y que tuvieron una facturación de 4,8 millones de pesos el año pasado.

Ordoñez pidió: “No atarnos a una estrategia que no funciona por miedo a dar un paso atrás” y dijo que la decisión de cerrar el espacio de comercialización directa fue definida por el Directorio del Mercado Comunitario (integrado por dos concejales, tres referentes de organizaciones y tres integrantes del Ejecutivo).

“Esto se habló en el Directorio cuando vimos que el salón no daba para más, no podíamos seguir generando deudas en un ente público”, esgrimió y anticipó que se prepara otro canal de venta directa para productores elaboradores de alimentos en un nuevo edificio municipal ubicado junto a la delegación Sur (exDinara) en la Avenida Juan Herman y Quaglia.

El concejal del Frente de Todos, Marcelo Casas, ratificó su defensa a la existencia del Mercado Comunitario y recordó que hace pocos días, se aprobó en el presupuesto un aumento en la partida presupuestaria para esta área, con el acuerdo del oficialismo.

“Sigo sosteniendo que el Mercado Comunitario es importante, que más allá de la situación que planteó la funcionaria no se ha trabajado lo suficiente para hacer esto más viable, para llegar a la comunidad”, indicó Casas quien recordó que se llegó a esta citación de la funcionaria ante la falta de respuestas a los pedidos de informes realizados desde el Concejo.

Gerardo Del Río, concejal del PUL, cuestionó la justificación de la funcionaria: “Me preocupa que diga que el Mercado Comunitario no deja ganancias, para qué, el municipio no tiene que buscar ganancias”, señaló el edil quien reforzó la premisa con la que se creó el mercado años atrás para fortalecer la economía popular en busca de la soberanía alimentaria.

“Si dice que hay que volver al principio quiere decir que todo lo que se hizo estuvo mal, ¿Qué rol tuvo usted como funcionaria?” cuestionó Del Río y sugirió que con esta lectura se podría presumir que su gestión “fue un fracaso”.

Ordoñez señaló que el Estado municipal no busca ganancias sino cubrir el funcionamiento del sistema y dijo que desde el área se trabaja en otros ejes para fortalecer a los productores primarios, acompañar en la expansión y crecimiento, y ofrecer canales de comercialización. Puso como ejemplo los modelos de gestión con los productores textiles, los emprendedores de juguetes y otros, con los cuáles se establecieron espacios de venta en el puerto San Carlos, la terminal y el cerro Catedral.