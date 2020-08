Una nueva casta social

Es difícil aguantar las diferencias sociales cuando se hacen tan claras.

Hay un grupo de los que pueden pagar un avión privado que vaya a saber por qué pueden ir y venir por el país sin limites policiales o provinciales, sin 14 días de aislamiento.

En general son funcionarios políticos que tienen el permiso como esencial pero para cumplir su rol, no para ir a ver a sus familiares y amigos.

Uno ya veía en nuestra zona lo que empezó con Tinelli, que eligió dónde hacer la cuarentena y, a partir de allí, estos vuelos te pueden llevar a Bariloche, Asunción del Paraguay, Neuquén y ahora también al exterior con vuelos para repatriados que quizás encima salgan mas baratos o gratis.

Además de los concejales, jueces e intendentes que viven en Río Negro y trabajan en Neuquén, que cruzan cuando quieren y hasta para hacer compras acá y, como bien dijo el senador Alberto Weretilneck, es una idiotez ponerle trabas a un conglomerado de toda la vida, pero esas trabas son solo para los mortales comunes, no de la casta.

Yo tengo a mi madre en Buenos Aires que ha cumplido 101 años.

Por suerte está bien, pero no la puedo ir a ver por la pandemia.

Tengo a mi hijo en Dina Huapi y tampoco puedo, ni puede venir a verme, pero la gota que colmó el vaso es el viaje de la esposa del gobernador y su hija, que entra en Buenos Aires sin aislamiento.

No sé en qué viajo hasta allá (y el gobernador no se cree en la obligación de decirnos por su omnipotencia e impunidad) comparado con Pablo que es un ciudadano común como casi todos, que no se puede pagar un avión, que no lo dejaron pasar por el hisopado y no pudo ver a su hija antes de su muerte.

Indignante, da bronca.

Basta de decirnos qué hacer, si ustedes no dan ni siquiera el ejemplo.

Raúl Dobrusin

Neuquén