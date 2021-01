Unter pone en duda las clases presenciales en Cipolletti

El gremio docente Unter puso en duda la vuelta a las clases presenciales en Cipolletti para este período lectivo. Señalaron que "no están las condiciones dadas" porque falta información y sobre todo, porque las escuelas no están listas para recibir a los estudiantes.

El debate nacional sobre la vuelta a las aulas se está discutiendo en la localidad. Si bien desde Unter creen necesario el regreso al formato tradicional, consideran que no está claro cómo se pondrá en vigencia el protocolo.

La secretaria General de la seccional Cipolletti, Andrea Aguirre, detalló que a "pocos días" de inicio del ciclo, no hay reglas claras del procedimiento. "Estamos con la misma incertidumbre y desinformación que en diciembre pasado. Esto genera que no podemos tomar como serios a los interlocutores del ministerio de Educación. Si no pueden dar una información fehaciente tendrán que dar un paso al costado", señaló.

La docente consideró que el protocolo, que se aprobó a mediados de diciembre, se hizo "a puertas cerradas" sin la presencia de los docentes que están "en territorio". "Esto se hizo entre sindicales as nivel provincial y funcionarios que no pisan una escuela desde hace muchísimos años. Por eso creemos que antes de implementarse debe haber un debate con las personas que están en territorio", indicó.

Agregó que no tienen información oficial del ministerio de Educación sobre cómo será el procedimiento académico para este año. "Lo único que sabemos es lo que circula por los medios de comunicación. No tenemos información precisa a días del comienzo del ciclo lectivo"; señaló. Aguirre contó que la situación edilicia de varios establecimientos de Cipolletti está en malas condiciones".

"Alrededor del 80% de las escuelas están igual o peor que al inicio del ciclo lectivo 2020. Desde el gobierno enfatizan que tiene un protocolo aprobado, pero ese protocolo no puede aplicar en el aire. Debe ser construido y puesto en práctica en las instituciones", precisó.

La docente señaló que es una "falacias" decir que están las condiciones dadas para volver a las aulas. "No sabemos si van a volver las clases presenciales. Solo desde el discurso del gobierno se puede retomar la presencialidad.

Aguirre destacó que los docentes "siempre vamos a sostener las clases presenciales. Queremos volver a las aulas. Son necesarias pero no bajo la improvisación de un ministerio y un gobierno que no está a la altura de las circunstancias".