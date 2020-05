Vaca Muerta: pymes aseguran que no podrán pagar los sueldos de mayo

Las pequeñas y medianas empresas de Neuquén que viven de los desarrollos de la industria petrolera atraviesan una compleja situación que no les permite planificar más allá de las obligaciones mensuales que cada vez son más difícil de sortear.

A través de un comunicado oficial, desde la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene) aseguraron que no podrán pagar los sueldos de mayo por falta de pago de las empresas de servicios y operadoras.

“No podemos afrontar –por no disponer de recursos- las obligaciones salariales correspondientes al mes de mayo”, indicó la Fecene. Señalaron principalmente a la petrolera de bandera YPF y a Pluspetrol como las operadoras que no cumplieron con las obligaciones de pago y también apuntaron contra las empresas de servicios especiales Schlumberger, San Antonio, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton y DLS.

“Trasladaron a la trama empresarial regional el peso de su presunta crisis financiera, incluyendo la mora en obligaciones que llegan hasta el mes de diciembre de 2019 o enero de 2020, antes de cualquier pandemia o caída de los precios internacionales”, indicaron.

Por esta situación, confirmaron que las pymes establecieron, como pauta orientativa general, abonar 70.000 pesos a los trabajadores activos y 30.000 pesos a los que se encuentran en sus domicilios.

“Pedimos disculpas a todos nuestros trabajadores, no es nuestra responsabilidad que se nos ahogue financieramente y se nos coloque en esta imposibilidad. Sabemos que para que exista empleo y remuneraciones adecuadas, debe existir la empresa”, dice el comunicado.

Desde la federación detallaron que mantuvieron reuniones con las cámaras empresariales de las operadoras, con YPF, legisladores y funcionaros, pero no lograron normalizar los pagos de trabajos ya realizados.

“Hemos agotado todos los esfuerzos para lograr que se satisfaga la simple petición de que se nos pague lo que se debe hace meses”, concluyeron.